Florida gólem Tkachuka ovládla šestý nejdelší zápas v historii NHL

Úvodní partie letošního finále Východní konference play off hokejové NHL mezi Carolinou a Floridou se zapsala do bohaté historie zámořské soutěže. Stala se totiž šestým nejdelším duelem play off, když o výhře Panthers 3:2 rozhodl až ve 140. minutě hostující Matthew Tkachuk. Za domácí si jednu asistenci připsal i Martin Nečas.