Vancouver postoupil gólem z 59. minuty, Vegas si vynutilo sedmý duel

První kolo play off NHL nabídne celkově dva sedmé duely. Po Torontu, které odvrátilo dva postupové mečboly Bostonu, si divácky atraktivní sedmý duel zahrají také obhájci Stanley Cupu z Vegas proti Dallasu. Rozhodla o tom páteční výhra Golden Knights 2:0, po které je stav série smírný 3:3 na zápasy.

2. kolo play off Západní konference: Colorado - vítěz 7. duelu Dallas - Vegas Vancouver - Edmonton Východní konference: Florida - vítěz 7. duelu Boston - Toronto Rangers - Carolina

Na první gól se čekalo až do 50. minuty, kdy si od modré čáry sjel do pravého kruhu obránce domácích Noah Hanifin a přesnou ranou k tyči překonal do té doby bezchybného Jaka Oettingera. Stars následně vše vrhli na ofenzivu a usilovali o vyrovnání. Nepomohla jim však ani hra s šesti hráči v poli a v čase 59:41 navíc inkasovali do prázdné klece druhou branku, radoval se Mark Stone.

V sestavě Dallasu opět chyběl zraněný centr Radek Faksa, za vítěze se bodově neprosadil Tomáš Hertl (17:52, +/-: 0, 2 střely). V úvodních čtyřech partiích série se vždy radovaly hostující celky. Domácí prostředí využili k výhře až v pátém duelu hokejisté Dallasu, Vegas však odpověděli stejným způsobem. Do sedmého duelu půjdou v pozici domácích hráči Stars, dokážou toho využít?

Po výhrách vychytaných Thatcherem Demkem a Caseym DeSmithem se po jejich zdravotních potížích dostal v průběhu play off do akce až třetí gólman Vancouveru Arturs Šilovs, jenž kanadskému celku proti Nashvillu vychytal výhry číslo tři a čtyři. Po výsledku série 4:2 na zápasy tak Canucks s lotyšským brankářem slaví postup do druhého kola, ve kterém je čeká Edmonton s hvězdným Connorem McDavidem.

V rozhodující šesté partii série byl Šilovs jednou z hlavních hvězd. Vancouver podržel čistým kontem za 27 zákroků a v hlasování novinářů o nejlepšího hráče duelu předčil i střelce jediné branky Piuse Sutera. Ten prolomil bezbrankový stav v čase 58:21. Publikum v Nashvillu zmrazil po zakončení z bezprostřední blízkosti Juuse Sarose poté, co jej od zadního mantinelu našel Brock Boeser.

Výsledky

Nashville Predators Nashville Predators : Vancouver Canucks Vancouver Canucks 0:1 (0:0, 0:0, 0:1) Góly:

58:21 P. Suter (Boeser) Sestavy:

Saros (Lankinen) – Fabbro, Josi (C), L. Schenn, McDonagh (A), A. Carrier, Lauzon – Nyquist, O'Reilly (A), F. Forsberg – Evangelista, Novak, Jankowski – Beauvillier, Sissons, Zucker – Sherwood, McCarron, Pärssinen. Sestavy:

Šilovs (DeSmith) – Hronek, Q. Hughes (C), T. Myers, Soucy, Cole, Zadorov – Boeser, J. Miller (A), P. Suter – Michejev, E. Pettersson (A), Höglander – Garland, E. Lindholm, Joshua – Lafferty, Blueger, Di Giuseppe. Rozhodčí: G. Rank, J. Hebert – R. Gibbons, S. Alphonso Stav série: 2:4