Rangers slaví druhou výhru nad Carolinou, Colorado porazilo Dallas

Martin Nečas z Caroliny padá po střetu s Jacobem Troubou z New York Rangers. foto: Reuters

Hrdinou druhého prodloužení v zápase play off hokejové NHL mezi Rangers a Carolinou se stal útočník domácího New Yorku Vincent Trocheck. O vedení v sérii 2:0 na zápasy rozhodl v 88. minutě. Do nastavení dospěl rovněž úvodní souboj mezi Dallasem a Coloradem, výhru 4:3 urvali hostující Avalanche díky brance útočníka Milese Wooda ze 72. minuty.