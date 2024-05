Nečas gólem otevřel skóre, výhru a postup ale nakonec slavili Rangers

Carolina výhrami 4:3 a 4:1 ze čtvrtého a pátého zápasu série 2. kola zastavila vítěznou jízdu Rangers, kteří se ziskem Prezidentovy trofeje pro nejlepší tým základní části nakopli k sedmi triumfům v play off v řadě (postup 4:0 na zápasy přes Washington a následně tři výhry proti Carolině).

Vynutit si rozhodující sedmý duel již ale hokejisté Hurricanes proti New Yorku nedokázali, přestože k tomu měli nakročeno. Domácí totiž hned dvakrát v šestém utkání vedli o dva góly. V 19. minutě po pasu Jordana Martinooka od zadního mantinelu otevíral skóre před bránou Igora Šesťorkina číhající Martin Nečas a v 25. minutě se v přesilovce prosadil Seth Jarvis.

Nulu na kontě New Yorku sice vymazal v 26. minutě Vincent Trocheck, podruhé do kabin šli ale hráči Caroliny přeci jen za dvougólového náskoku. V 30. minutě se o to proměněným samostatným únikem zasloužil finský centr Sebastian Aho.

Rozhodující fází zápasu nicméně byla až třetí třetina, v níž Rangers čtyřmi zásahy otočili skóre z 1:3 na 5:3 a završili tak svůj postup. Jasným hrdinou byl silový útočník Chris Kreider, jenž nasázel čistý hattrick. „Ve třetí části jsme se zkrátka zlepšili jako tým. Začali jsme víc střílet a napadaly nám tam důležité góly,“ řekl skromně.

Své střelecké představení zahájil Kreider v 47. minutě dorážkou z brankoviště po pokusu Miky Zibanejada z ostrého úhlu. Podruhé zvedal ruce nad hlavu v početní výhodě z 52. minuty, kdy tečoval pokus Artěmije Panarina. Hattrick zkompletoval v 56. minutě poté, co před bránou zakončil výpad Ryana Lindgrena od zadního mantinelu. Poslední slovo měl ještě v 60. minutě Barclay Goodrow střelou do prázdné klece domácích.

Carolina po loňské účasti v konferenčním finále tentokrát mezi nejlepší čtyřku NHL neprošla. „Je to pro nás těžké. Kluci vytvořili skvělou partu a celý rok hráli výborně. Teď ale končí a všichni si budou pamatovat, že vypadli poté, co dostali čtyři góly ve třetí třetině,“ uvedl zklamaný trenér Rod Brind’Amour.

Martin Nečas (15:02, 1+0, +/-: 0, 2 střely), o jehož služby bude mít nyní eminentní zájem česká reprezentace startující na domácím MS v Praze, se tak s letošním play off NHL loučí s bilancí 4+5 z 11 startů. V bojích o Stanley Cup naopak pokračuje Filip Chytil, jenž se po vleklých potížích s otřesem mozku ve třetí partii série vrátil do sestavy. Následně jej ale vyřadila nemoc, ve čtvrtečním zápase plnil roli nehrajícího náhradníka.

Do pátého pokračování série mezi Vancouverem a Edmontonem kanadští soupeři nastupovali za smírného stavu 2:2 na zápasy a stejné skóre 2:2 dlouho svítilo i na ukazateli skóre v Rogers Aréně. Stav byl takto neměnný od 26. minuty až do finálních vteřin řádné hrací doby.

K velké radosti fanoušků Canucks však v čase 59:29 odmítl prodloužení domácí centr J.T. Miller, jenž před bránou Calvina Pickarda pohotově dorazil předchozí ránu Eliase Lindholma do tyčky. Vancouver tak zvítězil 3:2 a stejným poměrem vede i v sérii.

„Myslím, že jsme si dneska zasloužili vyhrát. Po ospalé první třetině jsme odehráli asi nejlepších dvacet minut na domácím ledě v tomhle play off,“ zmínil Miller dominanci Canucks ve druhé třetině. „V tlaku jsme pokračovali a gól byl jen otázkou času. Občas to prostě trvá,“ dodal.

V úvodní třetině přitom dvakrát odskočili do vedení hostující Oilers. V 5. minutě otevíral skóre Evander Kane a po vyrovnání beka Carsona Soucyho z 18. minuty se jen o pár vteřin později prosadil ještě Mattias Janmark. Vancouver, v jehož obraně nechyběl Filip Hronek (19:24, -1, 3 střely), se dočkal vyrovnání v 26. minutě, kdy chybu v rozehrávce soupeře trestal Phillip Di Giuseppe.

Výsledky

Vancouver Canucks Vancouver Canucks : Edmonton Oilers Edmonton Oilers 3:2 (1:2, 1:0, 1:0) Góly:

17:27 Soucy (Blueger, Podkolzin)

25:14 Di Giuseppe

59:28 J. Miller (E. Lindholm, E. Pettersson) Góly:

04:35 E. Kane (Draisaitl, Desharnais)

17:50 Janmark (C. Brown, Kulak) Sestavy:

Šilovs (Demko) – Hronek, Q. Hughes (C), T. Myers, Soucy, Cole, Zadorov – E. Pettersson (A), E. Lindholm, Höglander – Boeser, J. Miller (A), P. Suter – Garland, Blueger, Joshua – Podkolzin, Aman, Di Giuseppe. Sestavy:

Pickard (S. Skinner) – Bouchard, Ekholm, Desharnais, Nurse (A), Ceci, Kulak – Hyman, McDavid (C), Nugent-Hopkins – E. Kane, Draisaitl (A), Holloway – Perry, R. McLeod, Foegele – C. Brown, Ryan, Janmark. Rozhodčí: D. O' Rourke, F. St. Laurent – J. Tobias, M. MacPherson Stav série: 3:2