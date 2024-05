Florida vyřadila Boston z play off, Pastrňák a Zacha jsou volní pro MS

V minulé sezoně Boston v roli velkého favorita po rekordní základní části vedl nad Floridou už 3:1 na zápasy, nakonec však slavili postup z prvního kola play off po velkém obratu hráči Panthers. Letos se oba celky utkaly v odvetě ve druhém kole, vítěz byl ovšem stejný. Florida si zopakovala postup do finále Východní konference, kde se střetne s vítězem Prezidentovy trofeje Rangers, už v šesti zápasech.

Ten rozhodující urvala těsným skóre 2:1 z ledu bostonské TD Garden. Domácí fanoušky sice jako první rozjásal centr Pavel Zacha, když těsně před prvním odchodem do kabin kličkou do bekhendu proměnil samostatný únik. V 33. minutě si ale obrana Bruins nepohlídala Antona Lundella, který z mezikruží srovnal na 1:1.

Smírný stav následně vydržel až do samého závěru řádné hrací doby. Prodloužení však nakonec odmítl v 59. minutě obránce Floridy Gustav Forsling. Po zakončení autora úvodní trefy hostů Lundella se dostal Forsling na levém kruhu k dorážce a na jeho pohotovou střelu brankář Jeremy Swayman nedokázal zareagovat. Boston tak měl jen minimální prostor na odpověď a sezona pro něj skončila.

„Vítězné góly většinou stříleli jiní hráči. Já se vždy snažím hlavně bránit. Je to velká zábava pomoci týmu k výhře, pro další boje ale radši zůstanu u té defenzivy,“ žertoval se zámořskými novináři Švéd Forsling, pro kterého to byla pátá trefa kariéry z 48 startů ve vyřazovacích bojích NHL. Florida tak díky němu v sérii urvala i třetí zápas na ledě Bostonu.

Útočníci David Pastrňák (22:12, -1, 5 střel, bilance v play off 4+4), Pavel Zacha (16:34, 1+0, +1, 2 střely, v play off 1+5) a případně i Jakub Lauko (v 6. zápase nenastoupil, v play off 1+0) v případě úspěšné zdravotní výstupní prohlídky v klubu můžou být k dispozici českému národnímu týmu, který bojuje na domácím MS v Praze, stejně jako Martin Nečas z Caroliny.

První postupový mečbol Dallasu ještě hokejisté Colorada v páté partii dokázali odvrátit výhrou 5:3 z ledu soupeře. Před svými fanoušky však na vytoužené vyrovnání na 3:3 na zápasy a vynucení rozhodujícího sedmého duelu Avs nedosáhli. V nejdelším zápase dosavadního průběhu letošního play off je vyřadil gól útočníka Stars Matta Duchena z 92. minuty.

Čekání na první gól utkání ukončil k velké radosti fanoušků v colorádské Ball Areně v 26. minutě Mikko Rantanen. Hvězdný Fin využil přesilovou hru, když z ostrého úhlu trefil přesně prostor nad ramenem brankáře Jakea Oettingera. Hubené skóre 1:0 vydrželo do 42. minuty, kdy z rychlého protiútoku proti rozhozené obraně domácích vrátil Stars do hry zkušený kapitán Jamie Benn.

Za stavu 1:1 se tak šlo do prodloužení, ve kterém měl převahu Dallas. Hosté během úvodního nastavení již dokonce slavili gól, kvůli kontaktu útočícího hráče s brankářem však rozhodčí radost Masonu Marchmentovi odepřeli. Nejdelší zápas dosavadního průběhu letošního play off tak nakonec rozhodl až ve 12. minutě druhého nastavení Matt Duchene. Před bránou ležícího Georgijeva si našel odražený puk a poslal jej do odkryté sítě. Postup do finále Západní konference tak v dresu Stars slavil i český centr Radek Faksa (14:58, +/-: 0).

Výsledky

Colorado Avalanche Colorado Avalanche : Dallas Stars Dallas Stars 1:2P (0:0, 1:0, 0:1 - 0:0, 0:1) Góly:

25:48 Rantanen (Drouin, Makar) Góly:

41:56 Benn (Dadonov, Seguin)

91:42 Duchene Sestavy:

Georgijev (Annunen) – Makar (A), Toews, Manson, Girard, Se. Walker, J. Johnson – Drouin, MacKinnon (A), Lehkonen – Rantanen (A), Mittelstadt, Parise – Kiviranta, Colton, Wood – Cogliano, C. Wagner, Duhaime. Sestavy:

Oettinger (Wedgewood) – Heiskanen (A), Harley, C. Tanev, Lindell, Petrovic, R. Suter – Stankoven, W. Johnston, Benn (C) – Pavelski (A), Duchene, J. Robertson – Dadonov, Seguin, Marchment – Cr. Smith, Steel, Faksa. Rozhodčí: Ch. Rooney, G. Skilliter – J. Marquis, S. Barton Počet diváků: 18 126 Stav série: 2:4