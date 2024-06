McDavid byl u dvou gólů a Edmonton slaví postup do finále Stanley Cupu

Edmonton si finále Stanley Cupu zahraje poprvé od roku 2006, kdy gólem českého obránce Františka Kaberleho nakonec slavila triumf 4:3 na zápasy Carolina, a celkově poosmé v bohaté klubové historii. Tým kolem legendárního Waynea Gretzkého a Marka Messiera stříbrný pohár vybojoval čtyřikrát v letech 1984, 1985, 1987, 1988 a po přestupu slavné 99 do LA ještě popáté v roce 1990.

Pod vedením největší hvězdy NHL z posledních let Connorem McDavidem, který kraluje bodování play off s 31 zápisy (5+26) z 18 startů, si o další zápis do historie Oilers zahrají poprvé. Stalo se tak po nedělním výsledku 2:1 a celkovém postupu 4:2 na zápasy ve finále Západní konference nad Dallasem. Posledním soupeřem kanadského celku bude Florida.

Skvěle hrající McDavid (1+1) a obránce Evan Bouchard (0+2) byli u obou branek svých barev. Poté, co hostující Tyler Seguin už ve 3. minutě trefil tyč brány Stuarta Skinnera, otevíral produktivní útočník Oilers skóre v 5. minutě.

McDavid v přesilové hře prokličkoval mezi bránícími hráči Stars až před brankáře Jakea Oettingera a v zakončení se rovněž nemýlil. V 16. minutě hráli domácí podruhé v početní výhodě a byla z toho druhá branka. McDavid od levého mantinelu našel ve střelecké pozici před bránou kanonýra Zacha Hymana ten pohotově dosáhl již své 14. trefy v letošním play off.

Ve druhé hrací části byli blízko gólu McDavid a hostující Roope Hintz. Oba však za již překonanými gólmany rozezvonili jen konstrukce branky. Nejlepší tým z venkovních zápasů v základní části se dočkal snížení skóre až v 50. minutě, kdy Skinnera obral o čisté konto Mason Marchment. Po úvodní nepřesné střele do zadního mantinelu se útočník Dallasu dostal do druhé příležitosti po přihrávce od Seguina a před odkrytou bránou přemísťujícího se Skinnera neměl složitou pozici.

V závěru zápasu ale Skinner své spoluhráče podržel, Stars i přes výraznou střeleckou převahu 35:10 nedokázali vyrovnat ani při snaze s šesti hráči v poli. I pro posledního českého zástupce ve vyřazovacích bojích NHL centra Radka Faksu (8 zápasů v play off s bilancí 1+0), který do rozhodující šesté partie nezasáhl, tak sezona končí.

