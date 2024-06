Rodrigues vystřílel Floridě druhé finálové vítězství nad Edmontonem

Po otevíracím vítězství Floridy 3:0, kdy střelecky výrazně aktivnější Edmonton nedokázal najít recept na bezchybného brankáře Sergeje Bobrovského, si v úvodu odvety na ledě Panthers oba celky na chvíli prohodily role. Více střeleckých příležitostí měli tentokrát domácí, z první trefy se však radovali Oilers.

Zahajovací třetinu výrazně ovlivnila situace z 10. minuty, kdy se po faulu kolenem proti Eetu Luostarinenovi předčasně odebral do kabin vykázaný Warren Foegele. Pětiminutovou přesilovku Floridy však záhy zkrátil přestupek Olivera Ekman-Larssona, po kterém se při hře ve čtyřech na obou stranách prosadil Mattias Ekholm.

Neprůstřelnost Bobrovského ve finálové sérii švédský zadák ukončil dokonce první střelou hostů v zápase v čase 11:17 po překvapivém zakončení z levého kruhu, když při brejku 2 na 1 volil ránu před pasem na v tandemu najíždějícího Leona Draisaitla.

Rychlou odpověď měl na holi pro změnu domácí obránce Brandon Montour, za již překonaným Stuartem Skinnerem však zazvonila jen horní tyč. Po úvodní dvacetiminutovce vedli Panthers na střely 9:4, skóre bylo však 0:1. Více příležitostí si domácí dokázali vypracovávat i ve druhé hrací části a za svou snahu byli v 30. minutě po zásluze odměněni. Vyrovnání přitom trefil sváteční střelec bek Niko Mikkola, jenž se opřel do puku z rychlého protiútoku po pasu od finského krajana Antona Lundella.

Za hlasité podpory rozjetých fanoušků se krátce na to během jednoho střídání dostal do dvou dobrých šancí Matthew Tkachuk, obrat skóre se však nekonal. Blízko k tomu měl i bojovník Sam Bennett, jenž byl sám před Skinnerem těsně před druhým odchodem do kabin. Diváky v Amerant Bank Aréně však znova zvedl ze sedadel až v 44. minutě Evan Rodrigues, jenž dostal od obrany Edmontonu příliš času k zakončení z levého kruhu - 2:1 pro Floridu.

Důležitým momentem pro další vývoj duelu byl atak Draisaitla z 51. minuty proti kapitánovi Floridy Aleksanderovi Barkovovi, jenž inkasoval tvrdý úder loktem na bradu. Německý útočník Edmontonu putoval na trestnou lavici a Barkova se ujali lékaři domácího celku. Více prostoru na ledě tak při absenci elitního centra Panthers dostal Lundell a za důvěru trenérů se odvděčil perfektním pasem na muže zápasu Rodriguese, jenž v početní výhodě usměrnil puk za Skinnera a mohl slavit svou druhou trefu.

Po následné šarvátce Evandera Kanea s Brandonem Montourem se dále hrálo ve čtyřech na obou stranách a do brejku ujel hvězdný Connor McDavid. S vracejícím se Tkachukem za zády se však prosadit nedokázal. A stejně dopadla i závěrečná snaha Oilers při dlouhé hře bez brankáře chvíli umocněné i o vyloučení Ekman-Larssona. Tečku za druhým finále nakonec udělal v 58. minutě do prázdné klece mířící zadák Floridy Aaron Ekblad.

Výsledek