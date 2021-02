Zbytečně jsme předali soupeři iniciativu, mrzí Pešána prohra s Finy. Pochválil mladíky

Praha Zase ta vyloučení. Trenér české hokejové reprezentace Filip Pešán nemusel důvod sobotní prohry 2:3 po nájezdech s Finskem hledat dlouho. Zároveň ale pochválil mladíky, obránce Gazdu a Krále a čtvrtý útok Suchého, Blümela a Kodýtka.

Zisk bodu je s Finy ztráta, že?

Zopakovali jsme věc, která nás negativně „zdobila“ i minulý zápas. Nedisciplína. Úplně zbytečně jsme předali soupeři iniciativu, přitom jsme dlouhou dobu byli lepší. I tohle je nějaká charakteristika kluků a týmu, který není úplně zkušený. Musím říct, že to vidím jako hlavní důvod, proč jsme utkání dnes ztratili.

Nevyvedly se ani nájezdy.

Velmi špatný led byl pro obě strany stejný, i proto většina hráčů volila střelu místo blafáku. Pak už to je ne jen o štěstí, ale i provedení... My trefili dvakrát tyč.

Našel jste příčinu faulů?

Jestli jste je viděl, tak jeden byl technický na buly, jeden v útočném pásmu. Nebylo to z nedostatku dovedností nebo pohybu, kluci spíš chtěli být aktivní, dostat se na kotouč. Někdy hráli souboje trochu nešťastně a nešikovně. Bohužel. To není omluva, je to rozhodující věc, co nám opakovaně prohrává zápasy.

Co říkáte na výkony čtvrté formace, mladíků Suchého, Kodýtka, Blümela?

Mladí kluci z naší ligy to zvládli výborně, vstřelená branka je jen třešničkou na dortu. Odvedli výbornou práci i v oslabení, trochu jsem doufal, že Matěj (Blümel) v prodloužení prodá ten skvělý výkon. Nestalo se, ale odehráli to skvěle.

A co obránce Filip Král?

Stejný popis, to samé Daniel Gazda. Do posledních minut plnili důležité role. Ukázali, že v nich máme budoucnost.

Druhý zápas odchytal Bartošák, ukázal, že by mohl být volbou pro mistrovství světa?

Nebral bych ho v únoru na turnaj, kdyby nebyl ve hře. Potvrdil mi, že se umí na zápas koncentrovat, bohužel jsme mu nepomohli další vstřelenou brankou. Samozřejmě, ať je to upřímné, Patrik nevyhrál ani jedno utkání z těch, co teď chytal, což je pro jeho pozici negativní věc, ale odvedl tu dobrý týden. Figuruje dál mezi hráči, kteří by mohli být nominovaní na šampionát.