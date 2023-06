Opět se Zlatou hokejkou. Pastrňák vládl, šestým triumfem překonal Haška

Výsledky 55. ročníku ankety Zlatá hokejka 1. David Pastrňák (Boston Bruins/NHL) 649 bodů

2. Martin Nečas (Carolina Hurricanes/NHL) 538

3. David Krejčí (Boston Bruins/NHL) 432

4. Dominik Kubalík (Detroit Red Wings/NHL) 393

5. Roman Červenka (Rapperswil/Švýc.) 372

6. Filip Chytil (New York Rangers/NHL) 335

7. Tomáš Hertl (San Jose Sharks/NHL) 282

8. Vítek Vaněček (New Jersey Devils/NHL) 216

9. Pavel Zacha (Boston Bruins/NHL) 198

10. Filip Hronek (Detroit Red Wings a Vancouver Canucks/NHL) 160 Další pořadí: 11. Karel Vejmelka (Arizona Coyotes/NHL) 253, 12. Radko Gudas (Florida Panthers/NHL) 200, 13. Lukáš Sedlák (Philadephia Flyers/NHL a Pardubice) 189, 14. Jan Kovář (Zug/Švýc.) 93, 15. Martin Růžička (Třinec) 58, 16. Ondřej Palát (New Jersey Devils/NHL) 51, 17. Jiří Kulich (Rochester Americans/AHL) 44, 18. David Jiříček (Cleveland Monsters/AHL) 39, 19. Tomáš Plekanec (Kladno) 26, 20. Šimon Hrubec (Curych/Švýc.) 24, 21. Ondřej Kacetl (Třinec) 19, 22. Jiří Smejkal (Oskarshamn/Švéd.) 18, 23. Jan Rutta (Pittsburgh Penguins/NHL) 16, 24. – 28. Michael Špaček (Ambri-Piotta/Švýc.), Michal Řepík (Sparta), Aleš Stezka (Vítkovice), Marek Langhamer (Ilves Tampere/Fin.) a Daniel Voženílek (Třinec) všichni 15, 29. Matěj Stránský (Davos, Švýc.) 12, 30. – 31. Roman Will (Pardubice) a Michal Kempný (Sparta) oba 11, 32. Pavel Francouz (Colorado Avalanche/NHL) 10, 33. – 34. Jakub Kovář (Sparta) a Jakub Voráček (Columbus Blue Jackets/NHL) oba 9, 35. Tomáš Suchánek (Tri-City Americans/WHL) 8, 36. Daniel Vladař (Calgary Flames/NHL) 7, 37. Lukáš Pech (České Budějovice) 6, 38. – 39. Sklenička David (Brynäs/Švéd.) a Radan Lenc (HV71/Švéd.) oba 5, 40. – 41. Stanislav Svozil (Regina Pats/WHL) a Filip Chlapík (Ambri-Piotta/Švýc.) oba 4, 42. – 46. David Kämpf (Toronto Maple Leafs/NHL), Andrej Nestrašil a Marek Mazanec (oba Třinec), Jaromír Jágr (Kladno) a Dominik Lakatoš (Vítkovice) všichni 3, 47. – 51. Lukáš Jašek (Pelicans Lahti/Fin.), Tomáš Nosek (Boston Bruins/NHL), David Špaček (Sherbrooke Phoenix/QMJHL), Oscar Flynn (Liberec) a Radek Faksa (Dallas Stars/NHL) všichni 2, 52. – 54. Jakub Vrána (St. Louis Blues/NHL), Matěj Blümel (Texas Stars/AHL) a Šimon Stránský (Litvínov) všichni 1.