Reakce na tragédii. Hokejisté musí nosit chránič krku, změna se týká i extraligy

„Změnu na květnovém zasedání schválil kongres IIHF, tudíž se týká mezinárodních turnajů a evropských soutěží na všech soutěžních úrovních, tedy v extralize i v krajském přeboru,“ vysvětlil pro iDNES.cz šéf komise rozhodčích Vladimír Šindler, přičemž chránič krku přirovnal k helmě.

Úprava platná od sezony 2024/25 vstupuje do hokejových pravidel pod bodem 9.12, v němž bude nově stát:

Bývalý extraligový rozhodčí a nyní předseda komise rozhodčích hokejového svazu Vladimír Šindler.

„Všichni hráči všech kategorií musí nosit chránič proti říznutí do krku, který je určený pro tento specifický účel a je vyroben tak, aby kryl co největší část krku. Chránič proti říznutí do krku musí být používán správným způsobem a nesmí být v žádném případě nijak upravován nebo nahrazován. Za porušení tohoto pravidla, které následuje po varování hlavním rozhodčím, se uloží menší trest.“

„V praxi bude hráč vykázán ze hry a obdrží trest,“ líčí Šindler, jak by měl postup na ledě přesně vypadat.

Brankáři si pak mohou chránič také připevnit na masku. Tedy v případě, že bude vyroben z materiálu, který nezpůsobí zranění.

Povinná ochrana hrdla před říznutím už roky platí pro juniorské kategorie do osmnácti a do dvaceti let.

V prosinci následně IIHF oznámila, že ji zavede také pro všechna mistrovství světa žen i mužů a na olympijských hrách. Nedávný šampionát v Praze se ale ještě řídil striktním doporučením, nikoli nařízením, jak doplnil Šindler.

Ten připouští, že je možné požádat i o výjimku, pokud by například v českých soutěžích nešlo chrániče pro všechny hokejisty zajistit. Svaz zprávu v úterý rozeslal jednotlivým krajským výkonným výborům.

Tragédie z loňského října každopádně rychle zvyšuje ochranu všech hráčů.