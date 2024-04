Trenér Rulík vyřadil z přípravy na MS čtyři hokejisty, sedm jiných pozval

Kouč Radim Rulík oznámil změny během rozhovoru s novináři po dnešním utkání v Linci, kde Češi porazili domácí Rakušany 3:2 a během závěrečné přípravy na šampionát vyhráli i čtvrtý zápas.

„Těžké rozhodování je to vždycky, protože to není nic příjemného. Ale udělali jsme tohle rozhodnutí, na němž jsme se shodli,“ řekl Rulík. „Dva hráče máme nemocné, jeden z nich má vedle toho problém v dolní polovině těla. U nich nevíme, jak to bude ohledně plné zátěže. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet.“

Vedle Špačka, syna bývalého vynikajícího obránce Jaroslava Špačka, žádná další jména zámořských posil kouč neoznámil. „Přijde mi to fér po všech stránkách. Neumím si ani představit, že bych teď říkal něco, co nevím, protože ti kluci z NHL ještě neprošli zdravotními prohlídkami, nemáme žádný výstup, ještě ani nepřijeli do Prahy. V momentě, kdy je zařadíme do nominace, tak se to následně i oznámí,“ řekl Rulík.

Další změny v týmu plánuje zveřejnit po dvou zápasech, které jeho tým absolvuje příští týden na Slovensku proti domácímu výběru. „Zase to oznámíme po tom druhém utkání,“ uvedl Rulík.