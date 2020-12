Hodně komické vysvětlení přišlo od italské tenistky, která dostala dvouměsíční zákaz startu od Mezinárodní tenisové federace (ITF). Letrozol byl nalezen u finalistky French Open z roku 2012 v moči při únorové mimosoutěžní kontrole. Italská hráčka uvedla, že letrozol používá její matka k léčbě rakoviny prsu. Své pilulky uchovávala v tubě na kraji kuchyňské desky. Látka se nedopatřením do jejího těla dostala poté, co údajně spadla do tortellini jedna tableta a rozpustila se. O jakou tenistku šlo?