Lotyšští fanoušci? Po prohrách nenadávají tak, jak ti naši, vzpomíná brankář Sedláček

PRAHA Svým způsobem může za to, že v české extralize začali působit hráči z Lotyšska. V roce 2015 totiž brankář Jakub Sedláček vedení Zlína doporučil útočníka Robertse Bukartse a otevřel tím cestu pro řadu lotyšských hokejistů.

Sedláček tehdy nastupoval v KHL za Dinamo Riga, za které odehrál čtyři sezóny, během nichž poznal prakticky celý kádr, jímž bude v dnešním duelu pobaltská země disponovat. A varuje před kvalitou soupeřova kádru: „Mají pár hráčů z NHL, další jsou ve Švýcarsku, potom je jich hodně z KHL. Takže klidně může rozhodnout i někdo ze třetí čtvrté lajny,“ říká.

Lidovky.cz: Vy jste chytal v Rize čtyři sezóny. Jak na vás místní prostředí a Lotyši samotní?

Já jsem si Rigu i Lotyšsko samotné zamiloval. Pochází odtamtud i má manželka. Bylo to krásné angažmá a doufám, že se tam ještě někdy podívám.

Lidovky.cz: Jak berou místní hokej?

Pro Lotyše je hokej sportem číslo jedna, za ním je kousek dál basketbal. Tyhle dva bych určitě považoval za národní sporty.

Útočník Roberts Bukarts patří mezi hvězdy lotyšského výběru. Lotyš Gints Meija slaví branku se spoluhráči.

Lidovky.cz: Jací jsou jako fanoušci? Na šampionátech vždy patří mezi nejlepší, dělají skvělou atmosféru.

Tak Lotyši jezdí na všechny šampionáty po celé Evropě, vždycky jich jezdí strašně vysoký počet. V tomhle bych je ohodnotil jako jeden z hokejově nejvěrnějších národů, protože snad každý rok jich jezdí víc. Řekl bych, že mají trošku jinou mentalitu než Češi, protože je na nich vidět, že si hokeje hodně váží a po prohrách nenadávají tak, jak to známe od nás.

Lidovky.cz: Když se dostaneme do současnosti, tak s kým z lotyšského reprezentačního kádru se znáte?

Tak v podstatě se všemi, se kterými jsem hrál v Rize. Nejvíc se samozřejmě bavím s Robertsem Bukartsem, se kterým hraju ve Spartě. A potom si docela často píšeme Gintsem Meijou. Taky jsem ještě v kontaktu s kapitánem Laurisem Darzinšem. Dalo by se říci, že s kluky jsem stále ve spojení.

Lidovky.cz: Dalo by se říci, že Robertsovi tenhle šampionát hodně sedl, na ledě vypadá hodně v pohodě. Jaký je to kanonýr?

Je to famózní střelec. Samozřejmě záleží na tom, jak se cítí, pokud bude mít herní pohodu, tak může dát gólů hodně. Bude záležet i na dalším vývoji šampionátu, například, jak mu to půjde v přesilovkové formaci.

Lidovky.cz: Na koho by si Češi měli dát ve čtvrtečním zápase pozor?

V lotyšském kádru je pár hráčů z NHL, další hrají třeba ve Švýcarsku, potom jich je řada z KHL, k tomu kluci z české extraligy. Například Abols roste ve Švédsku ve špičkového útočníka, šikovný kluk. Uvidíme, ale spíš bych se nechal překvapit. Kolikrát může rozhodnout i někdo ze třetí čtvrté lajny.

Lidovky.cz: Vlastně tím příchodem Robertse Bukartse začaly příchody Lotyšů do hokejové extraligy, ve Zlíně loni hráli dva (Freibergs a Kulda), Třinci (Galvinš) nebo Hradci (Bičevskis). Co říkáte na to, že si je české kluby začali považovat?

On to vlastně nastartoval Roberts, který přijel a udělal ve třech ročnících za sebou spoustu bodů. Ostatní týmy viděly, že ti hokejisté z Lotyšska jsou kvalitní a klubům se vyplácí.

Simon Moser se snaží dorazit puk za lotyšského brankáře Elvise Merzlikinse.

Lidovky.cz: Pravděpodobně bude chytat Elvis Merzlikins, jak se vám líbí jeho styl?

Merlzikins je jeden z nejlepších brankářů v Evropě, o tom není vůbec žádná diskuse. Spíš si myslím, že pro české fanoušky není tak známý, ale ve švýcarské lize chytal čtyři roky za Lugano a patřil k nejlepším gólmanům soutěže. Letos dokonce podepsal smlouvu s Columbusem v NHL, protože Bobrovskému končí smlouva. Kdyby s Elvisem nepočítali, nepodepíší ho. To bohatě ilustruje jeho kvality.

Lidovky.cz: A na závěr záludná otázka – když máte manželku z Lotyšska, tak komu budete ve vzájemném duelu doma fandit?

Budu přát oběma týmům, ale musím se přiznat, že hokej po sezoně nijak výrazně neprožívám, byť na šampionát samozřejmě koukám. Ať vyhraje ten lepší.