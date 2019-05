Nemůžu tomu uvěřit. Adam byl charakterově vynikající kluk, vzpomíná na Svobodu Růžička

PRAHA Vladimíru Růžičkovi pomohl Adam Svoboda významnou měrou k zisku extraligového titulu v roce 2008 ve Slavii, jako třetí gólman se pak staral o dobrou náladu na MS 2005, kde Češi získali titul mistrů světa. Aloisi Hadamczikovi zase vypomáhal jako golmanská dvojka na MS 2006, kde Češi získali stříbro, a v této sezoně už jako trenér brankářů mu pomáhal u reprezentace do 18 let.

Oba někdejší reprezentační trenéři nedokázali pochopit, že si 41letý Svoboda v úterý ve svém bytě sáhl na život a oběsil se.

Podle obou šlo o charakterově výborného člověka, který v kabině ani na lavičce nezkazil žádnou zábavu.

Vladimír Růžička.

„Je to hrozný, co se stalo. Adam byl vynikající kluk, pořád nemůžu uvěřit tomu, co se stalo. Nejenže byl vynikající gólman, ale obrovskou práci zastal i v kabině, pořád se smál a nakazil tím i ostatní kluky,“ vzpomíná současný kouč Chomutova Růžička.



„Vzpomínám na něj nejen jako na kluka, co nám v roce 2008 udělal titul. Vím, že v poslední době byl zažranej do práce trenéra s mladými gólmany, hodně ho to chytlo a dělal s nimi velký věci. Proto mě mrzí, co se stalo, nechápu to,“ dodal Růžička těžkým hlasem.



Zcela šokovaný byl ze zprávy o Svobodově sebevraždě i Alois Hadamczik, který si nekonfliktního člověka vzal k sobě k české reprezentaci do 18 let jako kouče golmanů.

Alois Hadamczik.

„Adam byl jeden z největších charakterů, co jsem vůbec kdy potkal. Nejenže byl kvalitní gólman, ale on výborně pracoval i jako dvojka na lavičce. Skvěle prvního gólmana i další kluky povzbuzoval, byl mojí prodlouženou rukou.“



„I proto jsem si ho vzal k sobě do reprezentace. Byl do toho obrovsky zažraný, s kluky dělal velké pokroky, navíc ho měli všichni v týmu rádi. Proto vůbec nedokážu pochopit, proč se to stalo,“ smutnil Hadamczik.