Pět ruských hvězd, kterých je nutno se bát. Nejen Ovečkin a Kučerov děsí obrany soupeřů

Bratislava Ruští hokejisté nejsou žádní nazdárci. Po dvou zápasech na šampionátu mají skóre 10:2 a mají stejný brankový rozdíl (+8) jako čeští hokejisté. Jejich kádr však na papíře budí respekt, a v 16:15 jeho sílu poznají i čeští hokejisté. Jaké jsou největší hvězdy výběru Ilji Vorobjova?

Nikita Kučerov

Věk: 25 let

Klub: Tampa Bay Lightning

Výška: 183 cm

Váha: 77 kg

Produktivita v NHL 2018/2019: 128 bodů / 41 branek / 87 asistencí

Nejproduktivnější hráč posledního ročníku NHL se svou Tampou Bay pomýšlel na víc, než na vypadnutí v 1. kole play-off. V základní části táhl svůj tým (mimochodem získal o 20 bodů více, než nejproduktivnější hráč minulé sezony Connor McDavid, o to je jeho příspěvek výjimečnější), ve vyřazovací části už mu došel dech.

I proto rychle kývl na povolání do týmu Sborné, se kterou si chce napravit pokaženou sezonu. Kouč Vorobjov jej v posledním zápase s Rakouskem postavil do formace s Gusevem a Anisimovem, Kučerov se mu za to odvděčil gólem a asistencí.