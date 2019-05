Talentovaný Kakko uhranul Bratislavu. Dva zápasy, pět gólů, výhry na Slováky i Kanadou

Košice Pokud ještě nevíte, o kom je řeč, račte se co nejrychleji seznámit. Finský hokejový zázrak Kaapo Kakko naplňuje prognózy expertů a svou výjimečnost potvrzuje i během MS na Slovensku. 18letý holobrádek nasázel v úvodních dvou duelech pět gólů, z nichž se některé okamžitě zařadily mezi adepty na nejhezčí trefu turnaje.

Už v prvním střetnutí se silnou Kanadou (3:1) převzal puk ve středním pásmu, prosmýkl se mezi dvěma bránícími hráči a téměř v letu našel bekhendovým blafákem mezírku mezi gólmanovým betonem a tyčí.

„Myslel jsem, že ho vychytám, ale tím dlouhým pohybem stejně dokázal zasunout puk do branky,“ divil se kanadský brankář Matt Murray, který byl oním překonaným nešťastníkem.

V sobotním duelu se Slovenskem zase Kakko nejdříve napálil puk od modré čáry přesně do horního růžku, později se vytáhl dvojitými jeslemi obránci i brankáři.



Když měl útočník Juho Lammikko vyjmenovat faktory, které dopomohly Finům k výhře 4:2 nad domácí reprezentací, měl okamžitě jasno: „Gólman, obrana... a hlavně Kaapo!“

Co na tom, že mu ke zbylým dvěma trefám pomohla prázdná branka soupeře? O talentu mladíka z finského Turku nemůže být sebemenších pochyb. Vždyť v Košicích, kde tým Suomi válčí ve skupině A, propukla na tribunách mezi hlučnými finskými fanoušky takřka Kaapo-mánie.

„Zas to nepřehánějte, nebudu sázet góly v každém zápase,“ nechtěl se nechat unést humbukem kolem své osoby 18letý blonďák.

Jenže ono to tak úplně nejde, když sledujete jeho hru plnou nápadů a záludností, kterými dostává protivníky do kolen. Týmy NHL si na něj dělají právem zálusk před červnovým draftem, pro který mu byla lovci talentů nejčastěji přisuzována druhá příčka za Američanem Jackem Hughesem, který mimo jiné také reprezentuje na slovenském šampionátu.

Pokud by se předpovědi skutečně naplnily, znamenalo by to, že po Kakkovi sáhnou New York Rangers. Jenže při současné fazóně se může docela dost dobře stát, že první vybírající klub z New Jersey nakonec místo Hughese upřednostní poklad z Finska.

Ovšem nepředbíhejme. Ze současného turnaje ještě zbývá odehrát spousta zápasů, během nichž se Kakko téměř jistě vytáhne dalšími hokejovými parádami. A zamotá jimi hlavu jak soupeřům, tak generálním manažerům v NHL.