NÁZOR: Bravo Sparta, bravo Baník, hanba Královec. Tohle že je nejlepší sudí ligy?

České El Clásico, jak se nazývá střetu dvou znesvářených fanouškovských táborů ostravského Baníku a pražské Sparty, vyšlo na jedničkou. Ani ne tak předvedenou hrou, ale především atmosférou na stadionu a nasazením všech hráčů. Jen jeden element svým výkonem do povedeného šlágru nezapadl. A to Pavel Královec, který by měl být jako ostřílený mezinárodní sudí zárukou prvotřídní kvality. Jenže nebyl. Naopak celý zápas zpackal.

Říká se o něm, že je nejlepším českým sudím. Komise rozhodčích (KR) Romana Berbra, tedy pardon Jozefa Chovance, však léta posílá Pavla Královce na nepříliš vypjaté duely, aby si nemohl zkazit v Česku své zahraniční renomé.

Muž, který pískal na EURO 2016 a jako jediný z českých hlavních sudích rozhoduje zápasy Ligy mustrů, však narazil letos na jaře, když jej tehdejší šéf KR Michal Listkiewicz nasadil do zápasu Sparta - Slavia (3:3).

Královec ani jeho asistenti vůbec nezvládli a jejich přehmaty musel vyžehlit až tehdy nově zřízený videorozhodčí.

Nicolae Stanciu (vlevo) se dostal do křížku s Jiřím Fleišmanem.

(Staro)nová komise rozhodčích však od nové sezony ukryla Královce v české lize znovu do pozadí, proto všechny překvapilo, že jej nasadila na pondělní šlágr 8. kola Fortuna ligy mezi Baníkem a Spartou.



A bohužel, Královec další šlágr opět nezvládl. Strkanici na konci prvního poločasu, kdy se pokopali ostravský Fillo na jedné a sparťan Frýdek na druhé straně, vyřešil tak, že hlavního viníka šarvátky Frýdka nepotrestal vůbec.

Těsně před pauzou pak Baníkovec Diop po odpískání signalizovaného ofsajdu Sparty nešetrně zajel do sparťana Stanciua.

Už tento zákrok byl na červenou kartu, navíc Diop už žlutou kartu na kontě měl, takže měl jít pod sprchy i v případě druhého napomenutí. Ze zcela nepochopitelných důvodů se tak však nestalo.

Navíc Královcův metr byl naprosto vyšinutý. Nikterak viditelné drobné zákroky úzkostlivě pískal, naopak do očí bijící přestupky ho nechávaly ledově klidným.

Když k tomu připočteme dva jeho zjevné omyly ze sobotního zápasu Plzeň - Opava (1:0), které jako videorozhodčí nenahlásil hlavnímu sudímu Ondřeji Berkovi, nebyl to pro Královce zrovna ideální víkend.



Možná by komise rozhodčí měla své eso vytahovat častěji. A nebo ho udělat z někoho jiného.