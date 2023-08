Stejně dobře jako ve Škodě. Když může mládež táhnout plzeňský hokej, proč by nemohla fotbal?

Bylo by to zajímavé: nejprve komise sudích řekla, že desítka proti Plzni – kdyby ji sudí fouknul bez upozornění VAR – by byla úplně v pohodě. Taky ale sdělila, že video nemělo na nic upozorňovat, když nešlo o zjevné pochybení. Stanovisko třetí: bylo by vůbec nejlépe, kdyby penaltu nekopala ani Plzeň, ani Baník. Ale proč psát o věcech, kterým se dá jen stěží rozumět.

Zajímavější byla omlazená sestava Plzně. Na stoperu nastoupili hoši, z nichž nejstaršímu – Robinu Hranáčovi – je 23. Dweh a Paluska jsou ještě mladší. Všichni hráli výborně, s přehledem. Viktoria má výborné dorostence, na podzim v mládežnické Lize mistrů úžasně válčili s Barcelonou, Interem a Bayernem. Posledně jmenované dokonce porazili venku 2:1, rozhodující gól dal Paluska, o němž už tady byla řeč.

Hokejová Plzeň už roky skvěle vychovává mládež a hle, na prestižním Hlinka Gretzky Cupu měla čtyři hráče včetně největší hvězdy Adama Benáka. Je mu 16 a má slíbené místo v áčku Škodovky. Pojďme to dělat stejně (dobře) i ve fotbale.