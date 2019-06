KOMENTÁŘ: Po výhře 13:0 byly americké fotbalistky pod palbou kritiky. Neměly by ale být kritizovány jejich soupeřky?

Bývalý americký reprezentant ve fotbale Taylor Twellman zkritizoval své krajanky za to, že v úvodním zápase na mistrovství světa ve Francii proti Thajsku své soupeřky zbytečně výhrou 13:0 a oslavami gólů ponížily.

„Oslavování devátého gólu v mých ústech zanechalo hořkost. Jsem zvědavý, jestli se za to po zápase někdo omluví,“ uvedl Twellman na twitteru po zápase, který se zapsal do historie mistrovství světa jako nejvyšší výhra.

Omluví? Za co? Že šikovné americké hráčky nebohým soupeřkám dávají gól za gólem a ještě z toho mají radost? Nebo za to, že se některé fotbalistky USA snaží během svého vůbec prvního šampionátu vstřelit gól a zapsat se do historických análů?

Neměly by právě za to být Američanky chváleny a svým fanouškům se omlouvat spíš mizerně hrající Thajky? A to kupříkladu jejich gólmanka, která mohla řadě gólů zabránit, kdyby se pohnula z brankové čáry?

A vůbec krotit emoce, když dáte gól, jen abyste nezarmoutil soupeřky, které mají problémy samy se sebou, je vůbec na hlavu.



Naopak vysoký příděl i s následnými oslavami je to nejlepší, co mohlo hráčky Thajska potkat. Američanky je zasadily do reality a ukázaly jim, kde jsou jejich schopnosti. Kdyby vyhrály jen 2:0, Thajky by se plácaly po zádech, jak dobře to proti obhájkyním titulu hrály.

Vysoká prohra je sice velká rána pro jejich psychiku, ale pořád je to lepší než prohrát smolně 0:1 gólem v závěru.