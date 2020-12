PLZEŇÁK: Že cenu pro hráče zápasu dám zase tobě, Limbo, bych před sezonou nehádal

Plzeň Milí viktoriáni, toto je, prosím pěkně, otevřený dopis. Úvodem: uvědomte si, že když rychle nezačnete hrát, jak vaše schopnosti zasluhují, tenhle sloupek mi vezmou. Ano, bude ho psát nějaký Olomoučák (Sigma je třetí) nebo Jablonečák (jsou pátí, za námi, se zápasem k dobru) a o vás v něm nebude ani čárka.

Když mě ve sportovních zprávách praštil do očí titulek „Pohoda Plzně trvá...“, zmateně jsem se zaradoval, a rychle pochopil, že píšou o hokeji. Třem průměrným mančaftům jste nedali gól a uhráli bod.

Kluci, to by byl průšvih i před 15 lety, když jsme hrávali o záchranu! Navíc to v sobotu s Karvinou nebylo takové to bušení se spoustou šancí, kdy je největší hrdina soupeřův brankář. Všechno jste hrnuli středem, bez nápadu, a když jsem na vás křičel, abyste to dali do stran a centrovali, neslyšeli jste mě.



Že cenu pro hráče zápasu dám zase tobě, Limbo, bych před sezonou nehádal. Nemusíte pořád vyhrávat, ale chci náběhy, nasazení, góly. Ať vám nemusím zase psát a nemusím se bát o tenhle sloupek!