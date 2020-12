PLZEŇÁK: Zhubnout a pak na pivo. Plzeň měla být hladová a odpočatá, v lize to ale přesto nešlape

Plzeň Ne, nedám si pivo. Tloustne se po něm a musím šetřit játra na stáří. Ne, nebudeme hrát Evropskou ligu, víte, co stojí letadla, hotely, k tomu všude ten covid. A ještě bychom někde dostali naloženo a já bych se na to musel v televizi dívat.

To nemáme v Plzni zapotřebí. Ale Karvinou v sobotu bychom porazit mohli, co říkáte? Jejich nejlepší hráč Ba Loua už půl roku kope za nás, Lingr za Slavii (v Nice dal životní gól, úplná kopie toho, co jsem dal kdysi v krajském přeboru dorostu proti Holýšovu), bez nich je dáme.

Nebo? Nebo že by Viktorce tahle přísná ligová dieta bez evropských zákusků nepomohla? Měl jsem takovou vizi: hladoví, naštvaní a odpočatí vlčáci měli porážet všechny, s přehledem vyhrát ligu o parník (dobře, se Slavií a Spartou by se zpotili) a dostat se zase na pohárovou hostinu. Jenže k tomu v poslední době nějak nesměřujeme. Ve Zlíně to nevyšlo, naposledy v Budějovicích taky ne, jeden vstřelený gól, nula bodů. Teď už je zle, dieta už zkrátka musí zabrat, aby zhubl náš bodový odstup od čela tabulky. A pak si dám pivo.