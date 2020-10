SLÁVISTA: Ať se synovi ‚nepotí‘ oči. Vypadnutí z LM zabolelo, ale hlavy vzhůru

Nedopadlo to tak špatně. Áčko Slávie sestoupilo do Evropské ligy (EL). Béčko (Liberec) postoupilo do EL. Céčko (bez urážky) porazilo Slovácko. Takže odchod robokopa Coufala do Anglie by nemusel bolet. Dva týmy v EL by měly připravit dost hráčů na příští Ligu mistrů (LM). A snad i na doplnění pokladny. Teď tým na postup přes Midtjylland asi nebyl. Byl blízko, ale ty fatální chyby…

U vyrovnání i u penalty. Zbytek, včetně rozhodčích, byly jen důsledky. Možná to chce trochu odvahy a nahrát si něco doma.Venku je pak možnost reparátu. Ale vsadit na defenzivu a na gól venku? Výsledek jsme viděli. A zamrzel, když Midtjylland v LM vyfasoval Liverpool a Ajax.

Ale naše skupina EL není k zahození. Žádný „balkán“, hratelní, atraktivní soupeři. A ta zkušenost s opakovanou penaltou! Ta zabolela. Není ale od věci si zkusit, jak se asi cítil Zlín a jeho fanoušci před týdnem na Letné. Nebo Liberec ve finále poháru. Vždyť jak Liberec ukázal postupem do EL, jde se z toho zvednout. Tak hlavy nahoru, ať se zase synkovi „nepotí“ oči, až se mě bude ráno ptát, jak dopadl pohár! Zvlášť když jde spát za vedení 1:0.