SLÁVISTA: Hrajte s Leicesterem v Příbrami. Angličani na místní oraniště zvyklí určitě nebudou

Praha Slávisté našli na zdejších hřištích po delší době totální dominance konečně rovnocenného soupeře – sami sebe. Bojovnému otloukánkovi pomohli k remíze hned dvěma nádhernými vlastenci, a tak ani pět vstřelených branek v Příbrami na všechny body nestačilo.

Byla by to vlastně úsměvná podívaná, kdyby se na ten fotbal dalo aspoň koukat. Na oraništi se hrála pěkná bramboračka, přičemž nevyzpytatelný balon se ve sněhu jak divákům u televize, tak hráčům na hřišti ztrácel. Povedená parodie, řeklo by se.

Nikdo z fanoušků ani ze samotných aktérů tak z výsledku tragédii nedělal. Pan trenér Trpišovský sice z předvedené hry nejásal, ale já se ptám proč? Pokud rozbahněný terén u Litavky smazává herní kvality, odehrajme v Příbrami i zápas s Leicesterem. V něm budeme oproti neděli bojovnějším týmem určitě my!

Jo, abych nezapomněl. Tenhle zápas přinesl jeden velký okamžik, při kterém se nejednomu z červenobílých rozbušilo srdíčko dojetím. Po roce a půl se v tom nejhezčím dresu v lize objevil miláček tribun a strašák soupeřových útočníků Simon Deli. S ním, až se na stadionech začne hrát zase pořádný fotbal, budeme ještě silnější.