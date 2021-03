SLÁVISTA: Rangers zůstanou ve tmě. Pokud by neproběhla kauza Prymula, mohlo se na fotbal pár fanoušků dostat

Praha Na dva zápasy Slavie mohlo v posledních koronavirových časech aspoň několik stovek diváků. V rámci projektu Cesta ze tmy to bylo světlo na konci tunelu. Zápas Slavia–Leicester a následný mediálně-lidový lynč několika konkrétních účastníků ho však zhasl. Nebylo to nic iracionálního, všichni byli testovaní, měli respirátory a úspěšným zvládnutím by se dál pootevřela cesta do hledišť. Jen tam prostě seděl člověk, který spoustě lidem leží v žaludku, říká nepopulární věci.

Fotoreportér Romana Prymulu vyfotil, jeho nadřízený to začerstva tweetnul, jak ten, co navrhuje tvrdý lockdown, sám chodí na fotbal, a už to bylo. Poradce přišel o místo, ale s ním se vylilo i dítě, protože Cesta ze tmy ztratila podporu ministra Blatného. Podle něj projekt najednou ani pro sport není určený. Jen pro kulturu. Proč nevysvětlil. Asi ho fotbal nezajímá.

Jenže mě zajímá, a přestože jsem proti covidu momentálně imunní, nemůžu na něj. A nevím, na koho mám být naštvaný. Nejsem na nikoho, situace je prostě blbá.

Ale kdyby tahle zbytečná kauza neproběhla, mohlo pár lidí jít. A milerád bych místa ze svých dvou zatím jen prach chytajících permanentek přepustil očkovaným zdravotníkům. Možná by se našel flek i pro milý deník Sport, který se jediný tváří, že na účast tam má přece svaté právo. Ať to vezme z televize. Jako my.