SLÁVISTA: Slavie–Karvie zrod fanouška. Vlastní syn začal opravovat moje chyby

Praha První Samův zápas na tribuně. S Karvií (skloňoval dle Slavie, jak taky v šesti jinak). V sobotu mi to při sledování stejných soupeřů připomněl. I s tehdejším výsledkem 4:0, střelci gólů i tím, jak padly.

Abych neměl pochybnosti, dodal i čísla dresů. Od té doby jsme byli na řadě zápasů včetně Cluje, Barcelony, Dortmundu. Vždy prostuduje program a pak sleduje a opravuje mě, když něco řeknu:



Super, jak je ten Musa rychlej!

To byl Provod, tati. Aha.

Nebo když si něco myslím:

Ten Júsuf se mi moc nezdá. Nebojuje.

Mně se líbí, tati. Sleduju ho o přestávkách, on je hrozně šikovnej. Má super střelu. Měl by dostat víc šancí.



Není od věci nečíst, co se o kom píše nebo říká a sledovat to na hřišti. Co se ale nenaučil, je prohrávat. Jednou fakt nechtěl jít na derby, že můžem prohrát. Byla to naštěstí blbost a byl spokojenej. Při zápase s Barcelonou dokonce usoudil, že už nevyrovnáme, a donutil mě odejít dřív. Jenže těchhle příležitostí je teď prostě málo. Fandit slabšímu se holt naučí později.

Jo, a na pohár s Leicesterem by se jít nebál. Covid máme za sebou, tak proč nejít? Štěpán Korčiš