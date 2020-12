SLÁVISTA: Spartak vs. Dynamo? Konečně derby, kde se rozhodne na hřišti, ne v zákulisí

Praha Asi vám to nic neříká, ale píšu o již 297. derby těchto slavných klubů. Jen jsem použil názvy platné v roce 1952, kdy si Sparta připsala největší vítězství 8:1. Po únoru 1948 holt mívala proti údajně buržoazní Slávii navrch. Aby neměla, když Slavii přeřadili sedm hráčů do Dukly a její nový stadion na Letné (!) musel ustoupit za směšný peníz pomníku Stalina…

Ale dost o historii. V neděli se po dlouhé době v derby hraje o první místo v tabulce. Navíc dva týmy, které si před dnešními předposledními zápasy ve skupinách Evropské ligy mohou pomýšlet na postup do jarního play off. To se Slavii loni nepovedlo a Spartě už léta. Prostě se střetne to nejlepší v lize! Se Spartou.

Navíc v době poberbrovské! Takže by se mělo rozhodnout jen a jen na hřišti a nic k tomu nepoví ani pověstmi opředené Nezmarovy telefonáty či Křetínského kabela. To taky nebylo zvykem. Už první derby v roce 1896 skončilo na hřišti 1:0, ale po zápase jeden z kapitánů nesouhlasil, což byl dle pravidel důvod k odvolání gólu. Takže 0:0. Už ani nevím, kdo nespravedlivě vedl.