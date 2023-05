SPARŤAN LANCZ: Slavia i Bohemka to pochopily. A vy fanoušci... Tumáte kapesníky, vybrečte se

Někteří fanoušci si tuhle pohádku asi opakovali tak dlouho, až opravdu sami uvěřili, že tím Křéťa od té chvíle ovlivnil všechny ligové rozhodčí najednou a nejspíš na věčné časy.

Je to legrační, protože sobotní penalta byla opět písknutá zcela v souladu s pravidly a naprosto zaslouženě. Tak jako ta proti Slavii, tak jako všechny ostatní v závěru základní části.

Když bohemácký gólman Valeš udělá takovou školáckou chybu, kterou napravuje tím, že protihráče skosí, co čekáte jiného?

Nebo když slávistický (údajně nejlepší ligový, haha) stoper Ogbu úplně zbytečně zajede do soupeře jako na saních?

Slavie i Bohemka, je-li řeč o nadstavbě, to vědí a taky to uznaly. Ale fanoušci brečí, vztekají se a kopají nožičkama. Jo, holenkové, kdyby i vaše týmy útočily a tlačily se do vápna…

Tak se hezky vybrečte. A my? My potřebujeme ještě poslední bod!