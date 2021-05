SPARŤANKA: Bez obrany mezi mistry? Neexistuje herní situace, ze které by Letenští nemohli dostat gól

Když se teď s dobře placenými klinickými studiemi roztrhl pytel, mohla by si na nich začít přivydělávat i Sparta. Letos například mnohokrát experimentálně prověřila zásadní vědecké téma: Existuje herní situace, z níž nelze inkasovat gól? Evidentně ne.

Jiná otázka může znít: Lze se probojovat do předkola Ligy mistrů i s jednou z nejhorších obran v lize? I tady známe už dvě kola před koncem soutěže odpověď: Ano.

Vypadá to totiž, že Jablonec se odmítá pouštět do větších akcí a s třetím flekem se spokojí. Troufale při tom předpokládám, že snad alespoň sestupující Brno nám v posledním zápase nedokáže dát víc branek než my jim.



I když, co je dnes jisté? Možná jen to, že Příbram spěje k záchraně i při třech sestupujících. Ale nepředbíhejme.



Malý výlet do budoucnosti si ovšem přece jen dovolím. Když už má Pavel Vrba svůj vysněný zápas v Champions League téměř v kapse, tak si tak přemítám: Co tam chce s takovým bráněním uhrát? Dana Zárubová