SPARŤANKA: Hlasování o gól turnaje může skončit. Vítězem je Schick

Praha Patrik Schick má spoustu vynikajících fotbalových vlastností, ale úcta ke stáří k nim asi nepatří. Obávám se, že svým gólem z půlky odsunul dloubák Karla Poborského proti Portugalsku z trůnu nejkrásnějších branek evropských šampionátů. Kdyby už na letošním turnaji nic víc neukázal, má odpracováno!

Druhou hvězdou zápasu je určitě Tomáš Vaclík. Nejenže vychytal skotské pokusy, ale hlavně ještě za jednogólového vedení nedovolil Tomáši Kalasovi vlastní brankou vyrovnat. Je fajn, že kritikům i vlastnímu sebevědomí jasně odpověděl, kdo je tady brankářská jednička.



Jako poslední z hvězdné trojky zaslouží velkou pochvalu hrstka českých fanoušků, která se proti skotské přesile občas prosadila ještě za nerozhodného stavu. A když zklamaným domácím příznivcům postupně docházel dech, už dokonce dominovala. I to mi trochu připomenulo Euro 1996.

Jinak se mi ale tento způsob Eura zdá poněkud nešťastný. A nemůže za to jen covid. Rozhodně nemá prsty v hamletovské otázce kleknout, či neklenout. A bláznivost putovního pořadatelství pouze umocnil. Češi patří k těm, na které minimálně druhá zvláštnost dolehla nejvíce. Naštěstí se nedali rozhodit.

Přiznejme si ale, že v dalších zápasech proti Chorvatům a Angličanům, favoritům skupiny, by asi dnešní výkon nestačil. Ledaže by Schick opět vytáhl nějaký záblesk fotbalové geniality, což už by ovšem bylo mimo statistickou pravděpodobnost.