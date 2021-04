SPARŤANKA: Vrba v mém testu propadl, do druhé půle tým nedokázal nastartovat

PRAHA Je to marný, je to marný, je to marný. Ať kdysi z tribuny či teď už jen u televize protestuju sebesilněji proti riskantním přihrávkám brankáři, nikdo mě neposlouchá.

Děje se to za Pavla Vrby stejně jako za Václava Kotala i za všech předchůdců. Ikstá nesmyslná Čelůstkova malá domů, s níž už nemohl Nita dělat o mnoho víc než ji poslat do autu, byla na začátku série chyb před prvním gólem. Tím pro nás derby skončilo, po přestávce jako by se sparťani na trávník vůbec nevrátili.

Vrba tak prohrál s Trpišovským na hřišti i v mém soukromém testu kvalit trenérů: kdo je dobrý, toho tým se po pauze zvedne. Povedlo se to bohužel pouze slávistickému kouči.

Z hlav našich hráčů se na konci poločasu vytratila víra, že mohou uspět. Vrba to v kabině změnit nedokázal. Snad jim zvládl vrátit vítěznou náladu během dvou dnů zbývajících do dalšího mače. Abychom se ještě nemuseli bát o druhý flek. Dana Zárubová