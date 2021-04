TŮMA: Když vám chybující a arogantní rozhodčí znechutí celou historickou sezonu

PRAHA Poprvé trvaly všechny čtvrtfinálové série hokejové extraligy jen možné minimum, tedy čtyři zápasy. Podruhé v historii se pak ty semifinálové natáhly na maximální počet sedmi duelů. Obě série byly extrémně vyrovnané. Bohužel ta mezi postupujícím Třincem a poraženou Mladou Boleslaví skončila podivně, kontroverzně.

„Měli jsme prohrát normálně a byl by klid. Tohle je hnus.“ Vyjádření boleslavského kouče Pavla Patery přesně vystihuje náladu, která po rozhodujícím sedmém utkání (prohra 0:3) panovala v kabině jeho celku. Bruslaři cítili obrovskou křivdu. A je třeba dodat, že oprávněně.



Zápas nabídl několik kontroverzních momentů. Sudí nejprve neuznali hostům vedoucí gól kvůli počínání Jana Stránského před Ondřejem Kacetlem. Boleslavský útočník v brankovišti nestál, do modrého půlkruhu zasahovala jen část jeho těla. Ke střetu s gólmanem, byť jen nepatrnému, opravdu došlo. Podobných situací se ve vyřazovacích objevilo hned několik.

Vyprávět by mohli třeba David Tomášek ze Sparty nebo vítkovický Jan Hruška. Podle pravidel byly všechny tři trefy odvolány správně. To je sice fajn, ale tímhle způsobem z hokeje postupně uděláme bezkontaktní sport.



Vždyť právě v těchto prostorech se zápasy rozhodují. Trenéři na hráče apelují, aby do brankoviště chodili. Až podobný gól uznají na úkor české reprezentace v semifinále mistrovství světa, budeme se akorát divit, protože na to nejsme zvyklí…

Jinak sudí v Třinci nastavili tolerantnější metr. Různá nepatrná hákování, sekání nebo přidržování u mantinelu pouštěli na obou stranách.

Na začátku posledního dějství ale v neprospěch Boleslavi chybovali hned několikrát po sobě. Nejprve přehlédli evidentní úder loktem domácího Adámka do obličeje Kotaly. O chvíli později na trestnou nemusel ani Rodewald. Na první pohled se zdálo, že jej podrazil padající Šidlík, ale opakované záběry odhalily evidentní simulaci třineckého útočníka.

Zatímco Oceláři vyloučením unikli, soupeř šel následně do tří. A to ještě nemělo být vše. Hosté se přesto dostali do brejku, ujíždějící Bičevskis musel při zakončení čelit sekání i hákování, rozhodčí si mohli vybrat.

Vybrali si ticho, o půl minuty později na druhé straně vstřelil vítěznou branku Martin Růžička.

Hosté byli nespokojeni, k mantinelu sestoupil kouč Pavel Patera. Hlavní Oldřich Hejduk přijel, zeptal se, co trenér Bruslařů chce. Než mu stihl svůj požadavek říct, odjel… Ano, boleslavský trenér po něm neměl sahat, ale každý, kdo se někdy věnoval jakémukoliv sportu, jeho reakci pochopí. O Hejdukově neslušném chování totéž říct nelze.

Ostatně podobného názoru byla také Komise rozhodčích. Hejdukovi pozastavila činnost, dala mu maximální možnou pokutu. Jak ale uznal i její šéf, sám bývalý elitní sudí Vladimír Šindler, středočeskému klubu prohraný duel nevrátí. Bez Patery na střídačce totiž celek, který celou sezonu udivoval vyrovnanými výkony na špici ligy, už na zvrat neměl.

Tým v čele s veteránem Martinem Ševcem či produktivním Davidem Šťastným nesmí ale dopustit, aby křivda v zápase pravdy zkazila i jejich pohled na výbornou sezonu. Nejlepší v historii klubu. Klubu, kterému už dávno nepatří posměšný pokřik „barážová Boleslav“.