TŮMA: Sudímu vyhrožují smrtí, (ne)trestaný Souček ho brání. A ukazuje, že i slušný člověk může být úspěšný

Výborný fotbalista, ale hlavně férový chlap. Souček vládne West Hamu, ale musí mířit výš.

Okolo Tomáše Součka bylo v uplynulých dnech opět živo. Tentokrát se výjimečně neřešily jeho fantastické výkony, kterými udivuje Premier League, ale sporná červená karta z víkendového duelu proti Fulhamu.



Že se český záložník předčasně pakoval pod sprchu, chápal málokdo. Jeho loket v obličeji Aleksandara Mitroviće byl ukázkovým příkladem nešťastné náhody. Sudí Mike Dean se zkrátka spletl, pochybení později potvrdila i Fotbalová asociace v Anglii.

„Odehrál jsem bez červené karty celou svou kariéru, přes 200 zápasů. Těším se, že týmu pomůžu v důležitých zápasech tenhle týden,“ oddechl si bývalý slávista. Zrušení třízápasového trestu potěšilo nejen fanoušky West Hamu.

Naopak „záporák“ Dean to schytal ze všech stran.



Musel skousnout výhružky smrti, stejně jako členové jeho rodiny. Ano, zkušený rozhodčí se v poslední době dopustil několika hrubých omylů, ale pořád jde „jen“ o sport, zábavu, nikoho neokradl, nezabil.

I kdyby chyboval ještě několikrát, takové reakce si nezaslouží.

„Co se stane na hřišti, mělo by tam i zůstat. Nelíbí se mi, že se to dotýká něčího osobního života. Stalo se, už je to za námi. Mikeu Deanovi a jeho rodině posílám podporu,“ zareagoval sám Souček.

Během zhruba 48 hodin ukázal, že není pouze výborný fotbalista, ale také férový chlap se srdcem na správném místě.

A neučinil tak zdaleka poprvé.

Třeba na konci minulého roku vydražil svůj dres a pomohl vybrat neuvěřitelných 350 tisíc korun na pomoc malé Rozárce, která bojuje s rakovinou.

Jeho morálních vlastností si pochvalují také ve West Hamu. „Hraje skvěle. Navíc je velmi těžké ho společně s Vladimírem Coufalem dostat z tréninkového hřiště. Pořád se chtějí zlepšovat. Přesně takovou mentalitu ve svém týmu vyžaduji,“ chválí své české duo trenér David Moyes.

Trenér West Hamu David Moyes

Česká osmadvacítka se zařadila ke klíčovým postavám londýnského klubu, který se i jeho zásluhou drží na šestém místě tabulky a za 23 kol letošního ročníku vybojoval stejně bodů jako za celou loňskou sezonu.



Když se na place něco děje, v drtivé většině případů je u toho.

Momentů, kdy vybojuje balon na obranné polovině a za pár vteřin už se v pokutovém území soupeře tlačí k zakončení, lze v každém utkání vidět několik.

A co je nejdůležitější, Součkovi to tam navíc padá. Trefil se už osmkrát. K vyrovnání českého rekordu v počtu gólů v Premier League během jedné sezony, který drží Patrik Berger a Milan Baroš, mu chybí jediný přesný zásah.

Jenže zatímco obě zmíněné legendy měly překonávání brankáře v popisu práce, „Suk“ nastupuje na postu defenzivního záložníka. I tak v dosavadním průběhu tohoto ročníku rozvlnil síť víckrát než Sadio Mané, Edinson Cavani, Roberto Firmino nebo Pierre-Emerick Aubameyang.

Rodák z Havlíčkova Brodu představuje pro „Hammers“ učiněný poklad. Pokud si udrží nastolenou fazonu, může a musí mířit daleko výš (byť sám je zatím klubu naprosto loajální). Že ho nepustí londýnský celek za drobné, je každému jasné.

Jenže jestliže zároveň zůstane věrný sám sobě, nenajde se na fotbalové mapě moc trenérů, kteří by ho ve svém týmu nechtěli (za každou cenu). Protože co si budeme povídat, ve světě plném žraloků „český Honza (Tomáš)“ ukazuje, že lze být úspěšný a k tomu také slušný a poctivý. A to je k nezaplacení...