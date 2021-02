VAVRDA: ‚Krása‘ holých kloubů. Vážně stojí emancipace a rovnoprávnost za to, aby ženy vypadaly takto?

PRAHA V pátek v noci se uskutečnil další galavečer největší světové organizace tzv. boxu holých kloubů – Bare Knuckle FC (BKFC) ve floridském Lakelandu. Příznačně pojmenován KnuckleMania a mimo jiné se dvěma ženskými souboji. A právě o těch bude řeč…

V dnešní době, kdy je cokoliv řečené na druhého bráno osobně, se skrytým významem či urážlivě, se s případnou kritikou šetří. Zvláště, pokud je to možné brát s rasovým, náboženským nebo jiným podtextem.

Totéž platí při srovnání pohlaví (budeme brát, že existují dvě – ženy a muži). Osobně zastávám názor, že srovnávat muže a ženy nejde. Prostě, genetika je genetika, ať se nám to líbí, nebo ne. Muži mají jiné přednosti než ženy a naopak, také proto nás to k sobě (povětšinou) navzájem táhne. V páru, ve vztahu by to nemělo být o tom, kdo má navrch, ale o vzájemném respektu. Totéž platí v práci a kdekoliv jinde.



Chápu, že ženy měly s ohledem na historii a vývoj pocit méněcennosti, v mnoha ohledech tomu tak ve společnosti bylo. Přesto si myslím, že rvačky v ringu či kleci mezi sebou není řešením. Že tento styl boje, pokud už ho společnost chce (a ona ho chce, byť se na to řada lidí dívá skrz prsty), by měl zůstat v režii mužů.



Ne, snad proto, že by muži byli lepší, ale prostě jejich tělesná schránka je pro souboje o něco lépe uzpůsobená.

„Příliš mnoho dívek je při dospívání zranitelné. Nikdy jsem nechtěla, aby se mi něco stalo, proto jsem se naučila bojová umění,“ svěřila se před víkendem Charisy Sigalová, co ji vedlo do tělocvičny a následně do ringu.

Taylor Jenkinsová trénuje na box holých kloubů.

Také pro toto mám pochopení. Stejně tak pro soutěživost v těle každého člověka. Pokud vás trénování bojových sportů (neplést si s mlácením druhých, o tom totiž většina tréninků není), naplňuje, je jasné, že dříve nebo později si chcete naučené věci vyzkoušet tváří v tvář někomu druhému. Ostatně sám jsem si tímto vývojem prošel.



Na druhou stranu – slova Sigalové, která jsou až nápadně podobná těm dalších žen ze scény bojových sportů, i daleko známějších, jako například Paige VanZant, která na onom galavečeru měla svoji premiéru v boxu holých kloubů (prohrála na body s Britain Hartovou) – nemusí dle mého nutně vést až tak daleko.



S maximálním respektem k ženám, jejich kráse a nepopiratelným přednostem si myslím, že onou hranicí by měl být pro ně boxerský zápas v helmě a rukavicemi (amatérský box). Nemyslím si, že uznání, o kterém mluví, si vybojují podobnými pozápasovými fotkami jako nyní Sigalová, její soupeřka Jenkinsová či právě Hartová.



Ti, kteří se nad druhé (ženy) povyšují, názor stejně nezmění, rozbité obličeje jinak velmi pohledných žen a dívek je naopak v tomto ještě utvrdí. Budou mít o důvod více si na ně ukazovat prstem. Nemyslím si, že žena patří k plotně a do domácnosti, na druhou stranu si nemyslím, že by měly několikrát do roka vypadat jako po srážce s náklaďákem…