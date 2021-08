10. den olympiády: Dálkařky Mäki a Mezuliáníková postoupily do semifinále, v dálkařském sektoru se odehrálo drama

V mimořádně dramatické soutěži porazil Kubánce Juana Miguela Echevarríu posledním pokusem a jen díky lepšímu druhému skoku. Třetí skončil další kubánský skokan Maykel Massó.

Echevarría, bronzový medailista z předloňského mistrovství světa v Dauhá, se blýskl už v kvalifikaci skokem dlouhým 850 centimetrů, což by na třech předchozích hrách stačilo na zlatou medaili. Ve finále si formu udržel, ve třetí sérii skočil 841 cm a už to vypadalo, že naváže na svého krajana Ivána Pedrosa, který vyhrál v roce 2000 v Sydney.

Jenže lídr letošních tabulek a mistr Evropy Tentoglu, který byl až do poslední série bez medaile, skočil také 841 cm a lepším druhým pokusem si zajistil zlato. Echevarría, který se při předchozím pokusu zranil, už nedokázal odpovědět.

Příznivci atletiky si připomněli podobně dramatický souboj, který se v Tokiu odehrál před třiceti lety na mistrovství světa. V duelu dvou Američanů Mike Powell tehdy porazil Carla Lewise světovým rekordem 895 cm z předposlední série.

Jejich krajan JuVaughn Harrison po sedmém místě v nedělní výšce nedosáhl na medaili ani v dálce. Jen těsně proklouzl mezi osmičku postupujících, pak se sice zlepšil na 815 cm, ale stačilo to jen na páté místo. Mistr světa Tajay Gayle z Jamajky se nedostal přes osm metrů a nevešel se do užšího finále. Jeho výkon poznamenalo zranění ze sobotní kvalifikace.

„Neuvěřitelná soutěž a neuvěřitelný poslední skok. Od začátku mi to nešlo, ale nakonec se mi přece jen podařilo vytáhnout něco, abych měl medaili,“ radoval se vítěz. Pro Řecko získal v Tokiu druhé zlato po skifaři Stefanosi Ntouskosovi.

Echevarría neskrýval zklamání. „Není to to, co jsem čekal. Ani výkon není takový. Ale medaile je nakonec dobrá,“ řekl Kubánec. Dodal, že zranění je bolestivé a neví, jestli ještě letos bude skákat.

Jasmine Camachová-Quinnová z Portorika ovládla na olympijských hrách překážkový závod na 100 metrů.

Camachová-Quinnová potvrdila, že je letos na překážkách nejlepší. Už v semifinále zazářila časem 12,26, což ji zařadilo na čtvrté místo historických tabulek. Ve finále sice byla pomalejší, ale i tak jasně porazila americkou světovou rekordmanku Kendru Harrisonovou. Třetí doběhla Megan Tapperová z Jamajky.

Camachová-Quinnová získala v Tokiu první medaili pro svou zemi a druhé zlato v historii. To první před čtyřmi lety v Riu de Janeiro vybojovala překvapivá vítězka tenisové dvouhry Monica Puigová. „Běžela jsem na světový rekord, ale trefila jsem jednu překážku. Všechno má svůj důvod. Ale mám zlato, moje první,“ připomněla vítězka, že je vůbec poprvé při velké akci na stupních vítězů. Už v Riu patřila k favoritkám, ale v semifinále upadla.

Američanky tehdy obsadily kompletně stupně vítězů, ale Harrisonová mezi nimi nebyla. Právě v roce 2016 vytvořila dosud platný světový rekord, ale na hry nepostoupila z americké kvalifikace. „Minule jsem chyběla a stálo to hodně dřiny dostat se sem a mít medaili. Nemohu být šťastnější,“ řekla stříbrná překážkářka.

Z šestých míst do semifinále

Šesté místo jako poslední zajišťovalo přímý postup do semifinále závodu na 1 500 metrů a dvě Češky právě na této pozici proběhly cílem. V prvním rozběhu to úspěšným finišem dokázala Kristiina Mäki.

„Na 150 metrech jsem si spočítala, kolikátá jsem, a ukázalo se, že neztrácím moc,“ popsala pro Českou televizi závěr běhu, který dokončila ve svém osobním rekordu 4:04,55. „Nikdy jsem si nemyslela, že tak rychle poběžím,“ dodala.



Česká mílařka s finskými kořeny Kristiina Maki se v cíli rozběhu na 1500 metrů objala se Sarou Kuivistovou, reprezentantkou Finska.

Diana Mezuliáníková zopakovala obojí: šesté místo i osobní rekord, u ní to byl čas 4:05,49. „Osobák jsem si zlepšila po třech letech, to je sen,“ radovala se. Na trati se přitom musela vyhnout kolizi tří soupeřek. „Pokoušela jsem se v sobě najít steeplerku a přeskočit je jako překážku. Možná bylo štěstí, že jsem v tu chvíli ještě nebyla tak vepředu, takže jsem měla čas zareagovat.“



Nejrychlejší byl závěrečný třetí rozběh, v němž Faith Kipyegonová z Keni zaběhla 4:01,40. Vrzalová neudržela nasazené tempo a doběhla poslední v čase 4:19,46. Semifinále je na programu ve středu.

Ačkoli by tomu výraz ve tváři Diany Mezulianikové příliš nenasvědčoval, probojovala se do semifinále olympijského běhu na 1500 metrů.

Další čeští atleti už do tohoto soutěžního bloku nezasáhnou, teprve ve večerním programu (od 12:20 SELČ) vstoupí do tyčkařské kvalifikace Romana Maláčová.



V rozběhu na 200 m byla nejrychlejší Christine Mbomaová z Namibie časem 22,11. Favoritky ale neběžely naplno, na což doplatila Jamajčanka Shericka Jacksonová. Bronzová ze stovky ve finiši zvolnila a nevšimla si, že se nevejde mezi tři postupující.

Kvalifikaci kladivářů zvládl nejlépe Polák Wojciech Nowicki. Třetí z Ria de Janeiro se hned prvním hodem přiblížil hranici osmdesáti metrů na pouhých 22 centimetrů. Jeho slavnější krajan Pawel Fajdek se trápil. Hod dlouhý 76,46 byl pod kvalifikačním limitem a čtyřnásobný mistr světa si určitě vzpomněl na nezvládnutou kvalifikaci na minulých hrách. Nakonec ale z devátého místa do středečního finále postoupil.