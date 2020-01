Adidas a RunCzech spouštějí nový projekt. Zdarma vás připraví na maraton

PRAHA Zkuste být rychlejší než soupeři. Než jste byli v minulém roce. Než ostatní očekávají. Postavte se na start Sportisimo půlmaratonu Praha nebo Volkswagen Maratonu Praha a buďte rychlejší, než si dokážete představit.

Adidas Runners Prague a RunCzech vás na oba závody připraví v rámci právě startujícího tréninkového programu Get ready for #praguehalf and #praguemarathon.

S novým rokem adidas Runners Prague a RunCzech spouští jedenáctitýdenní přípravu na nejpopulárnější český běžecký závod Sportisimo 1/2Maraton Praha (28. března), kterou bude možné prodloužit o pět týdnů a natrénovat tak i na Volkswagen Maraton Praha (3. května).

„Neznám žádný jiný závod, na kterém by se potkalo tolik běžců s tolika různými cíli. Někdo běží pro rychlý čas, někdo další chce překonat sám sebe, další chce zhubnout, někdo jiný zase soupeří se svým loňským já. Proto jsme spolu s RunCzech připravili tréninky, které každému pomohou být rychlejší než…“ říká Adéla Blahovcová, kapitánka Adidas Runners Prague.



Hlavní tréninky se budou konat každé úterý od 18:30 hodin. Vybíhat se přitom bude střídavě z adidas RUNBASE Prague, karlínského prostoru běžecké komunity adidas Runners, a holešovického Running Mallu, kde má své zázemí RunCzech.

Tréninky povede zkušený kouč a vynikající atlet Jan Pernica. Asistovat mu bude celý trenérský tým. Díky tomu dostane každý z účastníků profesionální servis.



Vaše karta, váš trénink

Každý účastník přitom bude moci pracovat na svých vlastních cílech. Na začátku tréninkového programu totiž budou běžci rozděleni do čtyř skupin dle svých ambicí a aktuální výkonnosti.

Od trenérů pak obdrží svou vlastní běžeckou kartu, na které bude i personalizovaný tréninkový plán sestavený na základě výkonnosti dané skupiny.

Za každý absolvovaný trénink běžci získají známku. Jakmile jich nasbírají alespoň pět, zapojí se do soutěže o atraktivní ceny. Ve hře budou například běžecké outfity adidas nebo startovné na závody série RunCzech.

Při přípravě na oba závody se ovšem nemusíte omezovat jen na úterní tréninky – v rámci běžecké komunity adidas Runners se můžete chystat na svůj závod každý den.

V RUNBASE Prague (Pobřežní 78, Karlín) se totiž koná několik tréninků denně (všechny jsou zdarma) – pro začátečníky, tempové, objemové, ranní, obědové, večerní, speciální tréninky pro ženy, ale můžete přijít také na jógu nebo třeba funkční trénink.

K dalším tréninkům se mohou běžci přidat v Running Mallu, stačí sledovat kalendář na www.runningmall.cz.

Hlava připravená na závod

Trénovat se bude nejen prakticky, ale také teoreticky.

V rámci přípravy se uskuteční několik zajímavých workshopů, které vám poradí se závodní strategií, výživou, výbavou, psychikou a při jednom z nich dostanete také tipy od Evy Vrabcové Nývltové, jasně nejlepší české vytrvalkyně posledních let.



Všechny tréninky i workshopy budou zdarma, jedinou podmínkou k účasti je přihlášení přes aplikaci adidas Running (dříve Runtastic), prostřednictvím které můžete zároveň měřit své běžecké výkony. Kapacita je omezená, proto s přihlášením neváhejte.