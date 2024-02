Ledecká vydřela nejlepší výsledek sezony ve sjezdu, v Crans Montaně vládly Italky

SP ve sjezdovém lyžování v Crans Montaně (Švýcarsko): Ženy - sjezd: 1. Bassinová 1:26,84, 2. Brignoneová (obě It.) -0,54, 3. Gutová-Behramiová (Švýc.) -1,11, 4. Muzaferijová (Bosna a Herc.) -1,22, 5. Pirovanová (It.) -1,24, 6. Rädlerová (Rak.) -1,25, ...14. Ledecká (ČR) -1,95 Průběžné pořadí sjezdu (po 7 z 9 závodů): 1. Gutová-Behramiová 369, 2. Goggiaová (It.) 350, 3. Venierová 301, 4. Hütterová (obě (Rak.) 297, 5. Fluryová (Švýc.) 275, 6. Brignoneová 252, ...24. Ledecká 63 Průběžné pořadí SP (po 30 z 41 závodů): 1. Gutová-Behramiová 1374, 2. Shiffrinová (USA) 1209, 3. Brignoneová 1048, 4. Vlhová (SR) 802, 5. Goggiaová 792, 6. Hectorová (Švéd.) 780, ...56. Ledecká 108, 68. Dubovská 73, 113. Jelínková (obě ČR) 9