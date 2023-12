Přiblížila se korunovace Sportovce roku. Vyrovnaný souboj nezvyklých favoritů

Útočník Bostonu jako jediný z finálové desítky už anketu v minulosti ovládl. Letošní vítěz na pomyslném trůnu vystřídá obhájkyni prvenství snowboardistku a lyžařku Ester Ledeckou, která nezávodila kvůli zranění.

V tradiční anketě Klubu sportovních novinářů, který letos slaví 100 let od založení, hlasují členové dvoukolově. Nejprve rozhodli o deseti finalistech a třech nejlepších kolektivech.

Z nich pak zvolí vítěze, jehož jméno bude slavnostně odhaleno ve čtvrtek večer. Letos celkem hlasovalo 233 žurnalistů.

Pastrňák může navázat na prvenství z roku 2020. Vedle útočníka Bostonu, jenž letos poprvé v kariéře překonal v zámořské NHL hranici 100 bodů v sezoně, se stejně jako vloni dostali do desítky už jen oštěpař Jakub Vadlejch a tenisový pár Barbora Krejčíková, Kateřina Siniaková. Dvojice se podle pravidel ankety řadí do jednotlivců.

Poprvé v historii má mezi nejlepšími zastoupení lukostřelba, vítězstvím na mistrovství světa se o to zasloužila Marie Horáčková. Vedle ní se premiérově do druhého kola hlasování probojovaly také tenistky Vondroušová a Karolína Muchová, která prošla do finále French Open a semifinále US Open, a beachvolejbalový pár Perušič, Schweiner.

Elitní desítku doplnili letošní mistři světa kanoista Martin Fuksa se snowboardcrossařkou Evou Adamczykovou a vodní slalomář Jiří Prskavec. Ve finálovém výběru byl už pošesté. Ze sportů má letos nejsilnější zastoupení tenis, který se naposledy dočkal v anketě prvenství v roce 2014, kdy triumfovala Petra Kvitová.

Nejlepší fotbalista, kapitán reprezentace Tomáš Souček, se do elitní desítky nedostal a skončil dvanáctý. Ve finálovém výběru chyběl i předloňský vítěz ankety judista Lukáš Krpálek, kterému druhé kolo uniklo o jediné místo. Na elitní desítku ztratil 86 bodů.

Stejně jako Ledecká mezi jednotlivci se ani do finálové trojice mezi kolektivy nedostali obhájci prvenství - hokejoví reprezentanti. O vítězství se utkali stříbrní medailisté z mistrovství světa hokejistů do 20 let, „bronzové“ hokejistky a smíšená atletická štafeta na 4x400 metrů, která mezi elitou rovněž skončila třetí. Ani jeden z této trojice týmů ještě mezi kolektivy nevyhrál.

Slavnostní vyhlášení se ve čtvrtek uskuteční od 21:45 v přímém přenosu ČT1. Udělena bude i cena v kategorii oddanost sportu, pro juniora roku a sportovní legendu. Večerem bude stejně v minulých letech provázet Daniela Brzobohatá, o hudební doprovod se postará David Koller.