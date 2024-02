Rekord osmiletého šachisty. Na turnaji jako nejmladší v historii porazil velmistra

Kaušik na turnaji ve Švýcarsku porazil v neděli sedmatřicetiletého šachového velmistra z Polska Jacka Stopu ve čtvrtém kole, a překonal tak dřívější rekord jiného mladého talentu ze Srbska.

Leonid Ivanovič byl prvním hráčem mladším devíti let, který porazil velmistra v klasické partii, ale Kaušik byl v okamžiku výhry ještě o pět měsíců mladší než Srb Ivanovič.

Chlapec, který žije v Singapuru, se narodil v roce 2015 a už si udělal jméno na mládežnických turnajích po celém světě. „Byl to opravdu úžasný pocit a jsem hrdý na to, jak jsem hrál, zejména proto, že jsem byl v jednu chvíli horší, ale dokázal jsem se z toho dostat,“ řekl Kaušik serveru Chess.com poté, co porazil polského velmistra.

Na turnaji ve švýcarském Burgdorfu skončilo toto nové zázračné dítě šachu sice dvanácté, ale s jeho budoucností se pojí velká očekávání. Už nyní ukázal, že je schopen hrát se šachisty, kteří mají o několik desítek let zkušeností navíc, píše CNN.

Kaušikův otec uvedl, že on ani jeho žena nikdy šachy nehráli a bylo pro ně překvapením, že se jejich syn, který podle jeho slov trénuje asi sedm hodin denně, stal tak skvělým šachistou.