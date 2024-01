Čtvrtkař Šorm doběhl v Astaně třetí před Maslákem, třetí byla i výškařka Hrubá

Čeští čtvrtkaři mysleli na lepší výkony. „Bohužel Jamajčan (Rusheen McDonald) přecenil své síly a pak mě brzdil. Mohlo to být 46,7 až 46,4. Takže jsem zklamaný, ale jinak jsem se cítil dobře. Tak snad to bude lepší v Ostravě,“ uvedl ve vyjádření pro média Šorm, jenž se chystá na úterní Czech Indoor Gala.

Tam by měl závodit i Maslák, jenž měl dnes podobné pocity. „Závod jsem takticky zvládl dobře, dobře jsem si rozvrhnul sílu a běželo se mi dobře. Nicméně s časem nejsem moc spokojený. Věřím, že mám na lepší čas,“ řekl.

Třetí místo obsadila v soutěži výškařek Michaela Hrubá, která skočila 187 centimetrů. Zvítězila Litevka Urté Baikštytéová výkonem 192 centimetrů. „Byla jsem malinko nervózní, že to byl tak velký závod, ale nakonec jsem emoce zvládla ukorigovat. Škoda těch pokusů na 190, ale určitě na to mám. Musíme ještě zapracovat na rozběhu, tam je velká rezerva. Když to trefím, tak to poletí,“ řekla.

V mužské tyčce potvrdil roli favorita světový rekordman Švéd Armand Duplantis, ale šestimetrová hranice mu nezvykle odolala. Při prvním letošním startu se musel spokojit s výkonem 580 centimetrů.

Běh žen na 60 metrů překážek ovládla mistryně světa z roku 2022 Nigerijka Tobi Amusanová v africkém rekordu 7,77 sekundy. O pět setin překonala 25 let starý výkon krajanky Glory Alozieové.