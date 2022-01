ONLINE: Hraje Bouzková. Macháč i Vondroušová jdou v Melbourne dál

V posledním zápase na kurtu číslo čtrnáct se představí Marie Bouzková a Kanaďanka Rebecca Marinová, která uspěla v kvalifikaci.

Bouzková se letos představila zatím jen na turnaji v Adelaide, kde po úspěšné kvalifikaci vypadla ve druhém kole s Rybakinovou z Kazachstánu 3:6, 4:6.

Marinová v Adelaide vypadla hned v prvním zápase, v kvalifikaci Australian Open se však z prohry oklepala a třemi vítězstvími v řadě si zajistila hlavní fázi grandslamu.

Bouzková se s Marinovou dosud neutkala.

Macháč je letos stále neporažený

Tomáš Macháč je na začátku roku ve skvělé formě. Vyhrál turnaj v Traralgonu, pak úspěšně zvládl kvalifikaci Australian Open a nyní i zdárně vkročil do hlavní fáze grandslamu. Argentince Juana Manuela Cerúndola přehrál 6:3, 2:6, 6:4 a 6:2.

Oba tenisté se snažili hrát tvrdě, pálit od základní čáry. Míčky však často končily v zámezí nebo v síti. To dokládá i statistika: Macháč za celý zápas natropil 59 nevynucených chyb, Cerundolo 58.

I přes větší počet chyb však 21letý Čech postupně získával navrch. Poté, co v prvním setu vzal dvakrát sokovi podání a vyhrál 6:3 a ve druhém o dva servisy přišel a prohrál 2:6, díky velké bojovnosti a třem prolomeným servisům soupeře v řadě otočil třetí sadu na 6:4 a šel do vedení.

I čtvrtý set Macháč zvládl. Za stavu 3:2 soka brejkl a o dva gamy později si při podání Cerúndola vypracoval tři mečboly. A hned ten první po forhendové chybě Argentince proměnil. Po dvou hodinách a 54 minutách tak mohl vyhlížet druhé kolo, v němž se utká Američanem Maximem Cressym.

Vondroušová s přehledem zvítězila

Na melbournském kurtu číslo 5 se zatím na letošním Australian Open českým tenistkám daří. Po pondělním postupu Terezy Martincové zde v úterý uspěla také Markéta Vondroušová.

Proti domácí držitelce divoké karty Honové začala výborně a první set získala díky dvěma brejkům jasně 6:2.

Ve druhém sice přišla o servis a zaostávala už 1:3, sérií pěti gamů ale vývoj zcela zvrátila. Při prvním mečbolu měla dvakrát nadějně nahráno na závěrečnou smeč, Australanka však hrozbu i s trochou štěstí dokázala odvrátit a následoval další několikaminutový boj od základní čáry.

Vondroušová sice neuhrála ještě ani dva následující mečboly, ten čtvrtý už ale zakončila nechytatelně k lajně a zvítězila 6:2, 6:3. „Myslím, že to nebyl žádný extra zápas, ale hrála jsem to, co jsem potřebovala,“ uvedla.

Ve druhém kole se střetne s Ruskou Ljudmilou Samsonovovou, která přemohla americkou kvalifikantku Eminu Bektasovou 7:5, 6:4.

Kvitová hladce prohrála

Stejně jako loni nedokázala Petra Kvitová překonat na Australian Open Rumunku Soranu Cirsteaovou. Před rokem s ní vypadla ve 2. kole, letos skončila na úvodním grandslamu sezony hned po prvním duelu.

Kvitové, finalistce turnaje z roku 2019, to v John Cain Areně vůbec nešlo.

Svůj první servis sice zvládla, pak se jí ale na podání dařit přestalo. Začala kupit dvojchyby a hladce ztrácet své servírovací hry.

I kvůli tomu rychle prohrála úvodní set 2:6 a zlepšení nepřišlo ani ve druhé sadě. Češka nadále chybovala na podání i ve hře a Cirsteaová se blížila k nečekaně snadné výhře. Za stavu 1:5 sice Kvitová odvrátila dva mečboly a následně ještě další tři, na obrat už ale bylo pozdě.

Po šesti dvojchybách a 39 nevynucených minelách tak Kvitová prohrála dvakrát 2:6 a v Melbourne skončila hned v prvním kole. Natahuje tak svou černou šňůru na grandslamových turnajích z posledního roku, kdy na největších akcích uhrála maximálně třetí kolo.

„Začala jsem dobře, ale pak hned ztratila servis a bylo to najednou těžší. Soupeřka hrála docela kvalitně a nedala mi žádné balóny zadarmo. Možná až na ty mečboly, které trochu zkazila. Navíc se mi nedařilo ani na servisu, takže dneska šlo všechno na její stranu,“ zhodnotila Kvitová.

Lehečka statečně vzdoroval Dimitrovovi

Český mladík Jiří Lehečka odehrál vůbec první zápas v grandslamové hlavní soutěži. A obstál důstojně. Po úspěšné kvalifikaci změřil v 1. kole síly s Grigorem Dimitrovem, 28. hráčem světa.

S bulharským favoritem odehrál Lehečka vyrovnaný zápas a i přes prohru 4:6, 6:4, 3:6, 5:7 nezklamal.

„Zápas mi ukázal, že i s takovým hráčem dokážu normálně hrát a držet krok,“ těšilo českého tenistu.

Lehečkovi se povedl start, při prvním podání soupeře vedl 40:0, ale brejk nakonec nezískal. První set byl vyrovnaný až do konce, v rozhodujícím momentu ale český hráč o své podání přišel a Dimitrov šel do vedení.

Odvážný výkon však Lehečka korunoval ve druhém setu, v jehož závěru se nakonec pro změnu prosadil útočnou hrou on sám a vyrovnal.

Zkušenější Dimitrov sice vzápětí bral třetí sadu, ale Lehečka nadále bojoval a ve čtvrtém setu měl několik dalších brejkbolů. Využít je však nedokázal a v závěrečné přetahované nakonec udělal o klíčovou chybu více právě český hráč.

Siniaková znovu vypadla v 1. kole

Kateřina Siniaková na Australian Open skončila v 1. kole dvouhry počtvrté za sebou. Letos doplatila na těžký los, který jí do cesty postavil ve formě hrající šestou nasazenou Estonku Anett Kontaveitovou, s níž měla Češka navíc nepříznivou bilanci 1:5.

A nezlepšila ji ani v Melbourne. Siniaková sice zvládla vstupy do obou setů, ale na nadějný začátek ani jednou nedokázala navázat. Kontaveitová postupně získala trvalou převahu a českou hráčku vyřadila 6:2 a 6:3.

Siniaková tak nadále čeká na první letošní singlovou výhru. Na Australian Open se představí ještě ve čtyřhře s Barborou Krejčíkovou, jsou nasazenými jedničkami.

Medveděv jde dál, Fernandezová končí

Ruský tenista Daniil Medveděv, jenž je při neúčasti Novaka Djokoviče největším papírovým favoritem na triumf na Australian Open, postoupil na úvodním grandslamu sezony ve třech setech do 2. kola.

Medveděv loni podlehl ve finále Australian Open srbské světové jedničce Djokovičovi, jenž letos nemůže obhajovat titul po prohraném soudním sporu o zrušené vízum do Austrálie, které původně získal na základě výjimky z očkování proti koronaviru. Druhý muž světového žebříčku v Melbourne porazil 6:1, 6:4, 7:6 Švýcara Henriho Laaksonena.

Rus Daniil Medveděv během prvního kola Australian Open.

„Mám rád tlak. Vždycky chci být lepší než rok předtím, ale nebude to jednoduché,“ uvedl Medveděv, jenž v září na US Open oplatil Djokovičovi porážku z Austrálie a překazil mu útok na kalendářní Grand Slam. Pětadvacetiletý moskevský rodák se může stát prvním tenistou v Open éře, jenž získá svůj druhý grandslamový titul hned na dalším turnaji „Velké čtyřky“ po premiérovém triumfu.

Z pavouku mužské dvouhry vypadl ještě před svým prvním zápasem Casper Ruud. Osmý nasazený hráč musel odstoupit kvůli zranění kotníku, které si způsobil o dva dny dříve na tréninku.

Návrat na grandslam nevyšel překvapivé finalistce US Open Fernandezové. Devatenáctiletá Kanaďanka podlehla v prvním kole 2:6, 4:6 domácí Maddison Inglisové, jež je v žebříčku o více než sto míst níž. „Nebyl to dobrý den, bylo tam příliš mnoho chyb,“ řekla 24. tenistka žebříčku Fernandezová, jež udělala 30 nevynucených chyb.