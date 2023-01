Fruhvirtová v derby s Vondroušovou vydřela osmifinále, slaví i Plíšková

Postup do osmifinále v českém derby vydřela Fruhvirtová, která zvládla nervy drásající klání s Vondroušovou. Teprve sedmnáctiletá tenistka vítězstvím 7:5, 2:6 a 6:3 znovu posunula své maximum na grandslamech.

První set nabídl tvrdou přetahovanou. Servis se nezdál být výhodou, obě krajanky si podání vzájemně braly, skóre tak zůstávalo vyrovnané.

Mírně navrch měla mladší Fruhvirtová, na její průběžné vedení 2:0 a 4:2, ale dokázala zkušenější Vondroušová ještě zareagovat. Třemi vyhranými gamy v řadě otočila na 5:4, jenže doservírovat úvodní set nezvládla.

Po náročném programu tohoto týdne, kdy musela hrát první kolo ve dvou dnech a se světovou dvojkou Džábirovou bojovala do noci, působila Vondroušová unavenějším dojmem. Navíc hrála se zatejpovaným ramenem na své herní levé ruce.

Česká tenistka Markéta Vondroušová se soustředí na úder ve třetím kole Australian Open.

Toho Fruhvirtová využila, oplatila Vondroušové šňůru tří vítězných her v řadě a využitým prvním setbolem nakonec získala úvodní sadu 7:5.

Od druhého setu se ale vývoj začal pomalu obracet. Po dvojchybě Fruhvirtová ztrácela 1:2, na servisu navíc dál nepůsobila jistě.

Kdežto Vondroušová si připisovala jeden úspěšný kraťas za druhým a často měnila rytmus hry, s čímž měla Fruhvirtová velké problémy. I proto mladší z Češek ztratila druhou sadu 2:6.

Pauzu před rozhodujícím setem obě Češky naplno využily. Zatímco Fruhvirtová si odskočila do útrob areálu, Vondroušové přivolaní fyzioterapeuti dlouhou dobu ošetřovali poraněnou nohu. Během třetí sady si vyžádala ošetřovaní i Fruhvirtová, která v utkání pokračovala s obvázaným stehnem.

Linda Fruhvirtová se nechává ošetřit ve třetím kole Australian Open.

Obě hráčky si v první půlce sady znovu vzaly jednou servis, v mezihře početnému a vděčnému obecenstvu nabídly i řadu hezkých výměn a několikrát se ve slunečném sobotním odpoledni dočkaly hlasitého aplausu.

Řeč těla Vondroušové však čím dál více ukazovala vážnější zdravotní problém, levoruká Češka se pohybovala čím dál obtížněji. A tak Fruhvirtová odskočila do rozhodujícího vedení 5:3.

Při svém závěrečném servisu už nezaváhala a po výhře 7:5, 2:6 a 6:3 se senzačně probojovala do osmifinále, ve kterém vyzve Chorvatku Vekičovou.

Hladký postup Plíškové

Po vyřazení Číňanky Wang Si-jü i Putincevové z Kazachstánu se Plíšková do třetice utkala v Melbourne s protivnicí ze země na východ od českých hranic. Proti Rusce Gračovové navázala na povedené výkony z předchozích kol a utkání ovládla ve dvou setech 6:4 a 6:2.

Utkáním prošla bez ztráty podání, navíc soupeřce nenabídla jediný brejkbol. „Servis může být vždy mou velkou zbraní. Jsem ale spokojená i s hrou od základní čáry. Uvidíme, jak to půjde během druhého týdne,“ uvedla Plíšková v pozápasovém rozhovoru na kurtu.

Česká tenistka začala proti Gračovové, která v prvním kole překvapivě vyřadila světovou osmičku krajanku Kasatkinovou, v Rod Laver Areně dobře.

V téměř desetiminutovém třetím gamu si aktivní hrou došla pro několik brejkbolů, čtvrtý v pořadí nakonec proměnila ve vedení 2:1. Náskok vzápětí navýšila čistou hrou při vlastním servisu, který byl její hlavní zbraní i v celé první sadě.

Odhodlaně hrající a dobře se pohybující Plíšková následně hladce využila hned první setbol. Úvodní sadu ovládla poměrem 6:4.

Česká tenistka Karolína Plíšková se raduje ve třetím kole Australian Open.

Na začátku druhé sady zaskočila Gračovovou další krádeží jejího servisu. Česká hráčka nadále výborně podávala a velmi soustředěným výkonem si náskok pohlídala až do koncovky. Když pak bez problémů využila první mečbol, radovala se ze zasloužené výhry 6:4, 6:2.

„Soupeřka hrála první dvě kola výborně, takže jsem očekávala, že to bude těžký zápas. Když se mi ale daří servis, je to moje velká zbraň. Dnes to určitě platilo, zahrála jsem opravdu dobře,“ hodnotila Plíšková.

O postup mezi nejlepších osm se utká s Číňankou Čang Šuaj, která vyřadila Američanku Katie Volynetsovou 6:3 a 6:2.

V akci favorité i Češi ve čtyřhře

O osmifinále bojují také Srb Djokovič, který hraje s Bulharem Dimitrovem, či železný muž letošního ročníku Brit Murray, jenž po dvou strhujících pětisetových thrillerech zápolí se Španělem Bautistou.

Čtvrtá nasazená Francouzka Garciaová musela proti Němce Siegemundové otáčet zápas. První set prohrála dokonce 1:6, ale v následujcích sadách se vzchopila a ovládla je dvakrát 6:3.

Účast v osmifinále si zajistila pátá hráčka světa Běloruska Sabalenková, když si poradila s Belgičankou Mertensovou 6:2 a 6:3. Vítězka prvního turnaje v Adelaide narazí v dalším utkání na olympijskou vítězku z Tokia Švýcarku Bencicovou. Turnajová dvanáctka porazila Italku Giorgiovou 6:2, 7:5.

Do další fáze bez komplikací proklouzl také ruský tenista Rubljov, který zdolal Brita Evanse 6:4, 6:2 a 6:3. V osmifinále ho čeká devatenáctiletý Dán Holger Rune. Turnajová devítka zdolala Francouze Uga Humberta 6:4, 6:2, 7:6 a neztratila zatím v Melbourne ani set.

Ruský tenista Andrej Rubljov slaví postup do osmifinále Australian Open. Dán Holger Rune servíruje ve třetím kole Australian Open.

Dohrál Američan Brooksby. Přemožitel světové trojky Nora Ruuda z druhého kola nestačil na krajana Paula a prohrál 1:6, 4:6, 3:6. „Lucky loser“ Mmoh, který v předchozím utkání vyřadil Němce Zvereva, podlehl dalšímu Američanovi Wolfovi 4:6, 1:6, 2:6.

Za obhajobou titulu dál kráčí český pár Krejčíková a Siniaková. Ve druhém kole si poradily s Češkou Lindou Fruhvirtovou a Američankou Riskeovou-Amritrajovou dvakrát 6:2. Vítězky tří loňských grandslamů narazí v osmifinále na gruzínsko-americkou dvojici Kalašnikovová, Parksová.

Ve druhém kole mužské čtyřhry zase zvítězilo česko-slovenské duo Lehečka a Molčan nad rakouským párem Erler a Miedler dvakrát 7:5.