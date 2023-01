Desátá korunovace. Djokovič na Australian Open utvrdil neporazitelnost

Řecký tenista se musel i při svém druhém grandslamovém finále v kariéře sklonit před Djokovičovým umem. Od druhé sady se sice hrál většinou vyrovnaný tenis, v rozhodujících chvílích však vládl Srb. První set uzmul přesvědčivě, ve druhém a třetím na rozdíl od soupeře zachoval klid v tiebreaku a došel si pro emotivní 28. vítězství v Melbourne v řadě.

„Byl to jeden z nejnáročnějších turnajů v mém životě, s ohledem na to, co se stalo minulý rok,“ vyprávěl emotivní Djokovič ve svém pozápasovém projevu chvíli poté, co ho poražený soupeř označil za „nejlepšího hráče, který kdy držel raketu“.

Emotivní Novak Djokovič po desátém triumfu na Australian Open.

„Snažím se štípnout sám sebe a prožívat tyhle okamžiky. Vzhledem k okolnostem je to asi největší vítězství v mém životě,“ vyznával se Djokovič, který za triumfem vykročil rázně od prvného setu.

Zatímco na Řekově podání se od začátku hrálo o každý fiftýn, u Srba šlo většinou o rychlý proces.

Ve čtvrtém gamu se Tsitsipas nechal Djokovičem dvakrát zatlačit do obrany a nabídl mu brejkbol, který vzápětí odevzdal první dvojchybou v utkání. Zbytek sady už si Djokovič s lehkostí sobě vlastní hlídal, na řeckého vyzývatele naopak jako by druhé grandslamové finále v kariéře trochu doléhalo.

Stefanos Tsitsipas ve finále Australian Open proti Novaku Djokovičovi.

Djokovičovi pomáhala v úvodní sadě především preciznost prvního servisu, po němž získal vyjma jednoho všechny body.

Ve druhém setu Tsitsipas probudil svůj jednoručný bekhend a vyvaroval se zbytečných chyb. Známky nadechnutí značily i první dva gamy na podání, při nichž ztratil jediný fiftýn. Djokovičův klid však trval dál, hra se vyrovnala, výměny prodloužily.

Brejkboly se nedostavovaly do doby, než Djokovič vyhodil v desátém gamu bekhend a vyzval Tsitsipase k setbolu. Srb však v dlouhé rozehře po svém druhém podání vytáhl mistrovský vítězný forhend, kterým Tsitsipasovu naději uhasl a vyrovnal na 5:5.

Novak Djokovič ve finále Australian Open proti Stefanosu Tsitsipasovi.

Rozhodovat tak musel nezvyklý tiebreak.

Důkazem jeho podivnosti je fakt, že z jedenácti odehraných fiftýnů získal jen čtyři podávající hráč. Tsitsipas napáchal pět nevynucených chyb a prohrál 4:7.

Mizérie obou hráčů na podání jako by se přenesla i do třetí sady, ve které nejprve kapituloval Djokovič, hned vzápětí rovněž Tsitsipas.

K dalšímu brejkbolu se už žádný z hráčů nepropracoval, a tak znovu rozhodoval tiebreak.

Djokovič v něm rychle odskočil do vedení 5:0, Tsitsipas ještě stáhl na 5:6, třetí mečbol po vynikajícím soupeřově forhendu na lajnu však už odvrátil nedokázal a nepomstil tak porážku z roku 2021, kdy ve finále Roland Garros padl s Djokovičem poté, co vedl 2:0 na sety.