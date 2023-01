Vondroušová vyřadila světovou dvojku, postupují i Plíšková a Fruhvirtová

Vondroušová zahájila utkání s Džábirovou čistou hrou, a když hned v následujícím gamu sebevědomým výkonem obrala soupeřku o podání, začalo být zřejmé, že to Tunisanka nebude mít vůbec jednoduché.

Zatímco Češka působila na kurtu svěže a dominantně, Džábirová se celý první set hledala. Neměla se čeho chytit, nešel jí servis, vršila nevynucené chyby.

Ve čtvrtém gamu ještě odvrátila brejkovou šanci Vondroušové, v šestém ale o podání opět přišla. Česká tenistka díky tomu získala první set až překvapivě hladce, k výsledku 6:1 potřebovala necelých pětadvacet minut.

Ve druhém dějství se navzdory rozpačitému začátku světová dvojka výrazně zlepšila. Začala trefovat balonky tam, kam potřebovala, byla nebezpečnější na příjmu a našla ztracené sebevědomí.

Vondroušové trvalo, než se s novou situací srovnala, a i když smazala ztrátu a vyrovnala na 5:5, závěr sady přece jen patřil Džábirové.

Co se však české tenistce nepodařilo ve druhém setu, to si zcela vynahradila v tom třetím. Zůstala koncentrovaná, zatímco Tunisance se opět přestalo dařit na podání – ztratila jej ve všech čtyřech případech!

Za stavu 5:0 mohla Vondroušová završit zápas kanárem, ani ona ale nezůstala na servisu neomylná. Po téměř hodině a tři čtvrtě se však vítězně usmála, silnou soupeřku porazila 6:1, 5:7 a 6:1. O místo v osmifinále si zahraje proti krajance Lindě Fruhvirtové.

Fruhvirtová zvítězila ve dvou setech

Fruhvirtová se z postup do třetího kola radovala o několik hodin dřív. Mladá Češka využila příznivého losu a po Jaimee Fourlisové vyřadila také další domácí hráčku ze druhé stovky žebříčku Birrellovou.

„Myslím, že jsem velmi dobře servírovala, hlavně když jsem to potřebovala nejvíc. Zůstala jsem klidná a pozitivně naladěná. Držela jsem se své hry a šla jsem si pro vítězství,“ pochvalovala si.

České tenistce pomohl povedený vstup do zápasu. Australanku totiž hned ve druhém gamu obrala o podání a brejk následně potvrdila, když při vlastním servisu ustála dlouhou přetahovanou.

Birrellová sice hrozila i v dalším pokračování setu, ostatně při snížení na 3:4 během podání Fruhvirtové se dostala na dostřel, ztrátu už ale nesmazala.

Také ve druhém dějství sedmnáctiletá česká tenistka využila hned ze začátku brejkovou příležitost a soupeřce odskočila. Australanka, kterou hlasitě povzbuzovalo domácí publikum, se snažila s nepříznivým vývojem něco dělat, oproti Fruhvirtové však kupila více chyb, takže se nedostávala tolik do šancí.

Češka se v této fázi utkání mohla opřít o celkem spolehlivé podání a na příjmu naopak útočila. Za stavu 4:2 přidala druhý brejk, čímž odpor Birrellové definitivně zlomila. Po vítězství 6:3 a 6:2 tak pokračuje v turnaji, ve třetím kole ji čeká Vondroušová.

Kanár, přetahovaná a postup Plíškové

Naprosto suverénně zvládla Plíšková první set proti Kazašce Putincevové, kterou zcela zdevastovala herně i psychicky. Už samotný začátek zápasu naznačil, že to bude hra na jednu branku.

Plíšková snadno uhrála první tři míčky i první game, dvěma čistými hrami v řadě následně utekla na 3:0 a Putincevová byla i po zbytek prvního setu zcela mimo. Úderově i psychicky. Důrazná, rychlá a útočná hra Plíškové jí vůbec neseděla.

Na kurtu střídavě naštvaně třískala raketou o zem, hlasitě se rozčilovala a občas už jen bezmocně kroutila hlavou. Česká tenistka svého laufu využila k rychlému zisku setu s nulou, a to za pouhých 19 minut.

Podobně začala také druhá sada. Plíšková pokračovala v úderovém vymetání růžků a lajn a osmou vyhranou hrou v řadě vedla 2:0. Drobnému zaváhání se však přece jen nevyhnula, po první ztrátě servisu se Kazaška dokonce dotáhla na 2:2.

Mezihra se i díky tomu oproti úvodní sadě přece jen vyrovnala a ani servisem si v této fázi Plíšková nedokázala tolik pomoci. Když o něj přišla podruhé, Putincevová rázem vedla 4:3. Karolína odpověděla dvěma vítěznými hrami v řadě a dostala se i ke dvěma mečbolům, využít je ale ještě nedokázala.

Třetí šanci při podání Putincevové si už ale vzít nenechala, po autu soupeřky urvala po hodině druhý set. Po vítězství 6:0 a 7:5 se tak může Češka těšit na třetí kolo, o čtvrté osmifinále na Australian Open si zahraje s Ruskou Varvarou Gračovovou.

„Druhý set se mi trochu zkomplikoval, ale v jeho druhé půlce už to bylo zase dobré. Na kurtu nebyly lehké podmínky, hodně foukalo, o to více mě těší, že jsem to nakonec zvládla ve dvou setech,“ zhodnotila Češka.

Ruud překvapivě končí, prohrál i Zverev

Třetí tenista světa Casper Ruud dohrál na Australian Open už ve druhém kole. Čtyřiadvacetiletý Nor, který v úvodní fázi grandslamu porazil Tomáše Macháče, podlehl nenasazenému Američanovi Jensonu Brooksbymu 3:6, 5:7, 7:6 a 2:6.

Finalista loňského Roland Garros i US Open tak v Melbourne nenavázal na loňské osmifinále. Po obhájci titulu Rafaelu Nadalovi, který ve středu prohrál s Mackenziem McDonaldem z USA, nepokračuje na úvodním grandslamovém turnaji sezony ani nasazená dvojka.

„Hrál velmi dobře. Vůbec nechyboval,“ řekl Ruud o svém soupeři. „Nemám pocit, že bych hrál špatně nebo na slabší úrovni. Soupeř jen vyhrál řadu dlouhých výměn a našel odpověď na vše,“ doplnil.

Dvaadvacetiletý Brooksby, jenž na Australian Open debutuje, vyzve ve třetím kole krajana Tommyho Paula.

O další nečekaný výsledek se na úkor Alexandera Zvereva postaral Američan Michael Mmoh, který se do hlavní soutěže dostal jako šťastný poražený z kvalifikace. Olympijského šampiona z Tokia vyřadil výsledkem 6:7, 6:4, 6:3 a 6:2.

„Už jsem měl zabalené kufry a rezervovaný let zpátky do USA. Život je bláznivý. Když se vám zdá všechno černě, objeví se světlo na konci tunelu,“ uvedl Mmoh.

Skončil také osmý nasazený Taylor Fritz, jenž nestačil po čtyřech hodinách na domácího Alexeie Popyrina (7:6, 6:7, 4:6, 7:6, 2:6), 113. hráče světa.

Srb Novak Djokovič se přiblížil desátému titulu na Australian Open postupem do třetího kola. Francouze Enza Couacauda zdolal 6:1, 6:7, 6:2, 6:0.

Pětatřicetiletý Srb měl ve druhé sadě problémy s levým stehnem, hůř se pohyboval a musel se nechat ošetřit. Sadu sice nakonec ztratil v tie-breaku, ve zbývajících setech však prohrál jen dva gamy. O postup do osmifinále se rekordman turnaje střetne s Bulharem Grigorem Dimitrovem.

Sabalenková i nadále suverénní

Ženským pavoukem pokračuje čtyřka Caroline Garciaová z Francie, jež zvládla vyrovnaný duel s Kanaďankou Leylah Fernandezovou. Postoupila po výsledku 7:6, 7:5.

Ani v šestém zápase nového kalendářního roku neztratila set Běloruska Aryna Sabalenková, pátá nasazená tenistka. Přemožitelka Terezy Martincové z úvodního kola vyřadila Američanku Shelby Rogersovou po setech 6:3 a 6:1. Vítězka prvního turnaje v Adelaide, kde ve finále zdolala Lindu Noskovou, narazí na Belgičanku Elise Mertensovou.

Turnajová devítka Veronika Kuděrmětovová nestačila na 113. hráčku žebříčku Katie Volynetsovou. Ta se tak stala první Američankou od roku 1993, jež prošla do třetího kola z kvalifikace. Naposledy se to povedlo Lindsay Davenportové.

Skončila i bývalá světová dvojka Estonka Anett Kontaveitová, jež podlehla Polce Magdě Linetteové 6:3, 3:6 a 4:6.

České deblistky zvládly start turnaje

Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková zahájily cestu za obhajobou titulu na Australian Open úspěšně, v úvodním kole porazily norsko-americký pár Ulrikke Eikeriová, Catherine Harrisonová 6:2, 3:6, 6:2.

Češky plní v Melbourne roli nasazených jedniček, utkání zvládly za dvě hodiny a třináct minut. O triumfu rozhodly ve druhé polovině třetího setu, kdy od stavu 2:2 získaly zbývající čtyři hry.

V další fázi mohou narazit na Lindu Fruhvirtovou, která s Američankou Alison Riskeovou-Amritrajovou vyzve gruzínsko-ruský pár Natela Dzalamidzeová, Alexandra Panovová.

Vedle titulu na Australian Open budou Krejčíková se Siniakovou v této sezoně obhajovat triumfy také ve Wimbledonu a US Open.

Postupuje i Marie Bouzková, jež s kolumbijskou parťačkou Camilou Osoriovou zdolala americkou dvojici Sophie Changová, Angela Kulikovová 6:4, 6:2.