Plíšková a Linda Fruhvirtová na Australian Open postupují, hrát bude Vondroušová

Vskutku vydařenou premiéru v ženské dvouhře na Australian Open má za sebou sedmnáctiletá česká naděje Linda Fruhvirtová.

Domácí držitelce divoké karty Jaimee Fourlisové nejprve zcela znechutila úvodní set, když jí nepovolila ani jednu hru. Po rychle inkasovaném kanáru frustrovaná Australanka zmizela v útrobách areálu.

Na návrat soupeřky čekala starší ze sester Fruhvirtových dlouhou dobu, během které si v melbournském pařáku ulevovala od horka ve stínu a s tradičním „ledovým“ ručníkem kolem krku.

Fourlisová se vrátila převlečená – bílé šaty vyměnila za tmavé – i motivovaná odčinit úvodní neúspěch. Nezlomilo ji ani další rychlé vedení Češky 2:0. Po zisku prvních brejků i gamů v zápase byla Fruhvirtové mnohem nepříjemnější soupeřkou a držela se až do stavu 5:4.

Mladá Češka ale byla ve výměnách i nadále jednoznačně lepší, což potvrdila hned vzápětí. Po výhře 6:0, 6:4 se proto raduje z premiérového postupu do druhého kola grandslamu.

Ve druhém kole má navíc velmi schůdný los: narazí na další domácí držitelku divoké karty Kimberly Birrellovou, která zaskočila 31. nasazenou Estonku Kaiu Kanepiovou.



„První zápas je vždycky zrádný. Jsem ráda, že jsem to dneska zvládla ve dvou setech, protože tady bylo obrovské vedro. Dvacet minut poté, co jsme dneska dohrály, byla hra na venkovních kurtech přerušena a je super, že jsme to stihly.“ potešil rychlý konec vítěznou Fruhvirtovou.

Plíšková se po dvou letech vrátila úspěšně

Návrat do Melbourne po loňské absenci zvládla Karolína Plíšková na jedničku. V Margaret Court Areně si velmi hladce poradila s Číňankou Wang Si-jü 6:1 a 6:3. Dál se střetne s vítězkou duelu mezi Rumunkou Soranou Cirsteaovou a Kazaškou Julií Putincevovou.

Předpověď počasí v úterý Australanům vyšla, vedro bylo skutečně obrovské.

A protože se k tomu přidala i velká vlhkost vzduchu, pořadatelé nechali nad arénou Margaret Courtové zatáhnout střechu.

Halové podmínky české hráčce svědčily. Hned první možnost brejku využila, čínskou soupeřku tlačila ve výměnách i nadále a vedení 5:1 jí přineslo klid do koncovky. Důrazným servisem si pak připravila první setbol a šla do vedení.

Ani ve druhé sadě neměla Wang Si-jü na Češku recept. Klíčový brejk na 3:2 si Plíšková připravila krásným krosovým bekhendem, načež slavila jasnou výhru 6:1 a 6:3.

Martincová nestačila na světovou pětku

Rod Laver Arena, těžká soupeřka a žádné překvapení. Tohle spojení platilo v obou úvodních dnech Australian Open shodně pro dvě české tenistky.

Zatímco v pondělí Kateřina Siniaková podlehla Cori Gauffové z USA, v úterý neuspěla Martincová proti Bělorusce Aryně Sabalenkové, páté hráčce světa.

Martincová přitom začala ve velkém vedru nadějně, za stavu 1:1 vedla při podání soupeřky 40:0. Ani jeden z brejkbolů ale i kvůli dobrému servisu protivnice nevyužila.

Vzápětí sama poprvé o své podání přišla a nakonec ztratila úvodní set za necelou půlhodinu 1:6. Poměr vítězných míčů v tu chvíli hovořil jednoznačně 14:2 ve prospěch Sabalenkové.

V úvodní fázi druhého setu měla Martincová podobnou šanci. Její brejkbolový forhend na případných 2:0 vypadal nadějně, Sabalenková ale reagovala ještě lepším úderem po lajně a nebezpečí odvrátila.

A to byla nakonec také poslední česká šance na překvapení, favorizovaná Běloruska byla nadále agresivnější a přesnější. Martincová se proto po prohře 1:6, 4:6 letos se singlovou soutěží loučí už po prvním kole.



„Určitě to byl na začátek krutý los. Na jednu stranu to byla skvělá zkušenost, protože s mou pozicí se na takový kurt jen tak nedostanu. Bohužel jsem ale prohrála, takže nadšená nejsem. Aryna mi momentálně přijde dost našláplá a sebevědomá,“ ocenila Martincová soupeřku.

Vondroušová jde na Riskeovou-Amritrajovou

Poslední českou ženou, která se dnes postaví na kurt v rámci prvního kola dvouhry, bude Vondroušová. Na Australian Open startuje pošesté v kariéře, na úvod se jí postaví do cesty Američanka Riskeová-Amritrajová.

Vondroušová, která nyní figuruje v deváté desítce žebříčku, má v novém kalendářním roce za sebou jeden turnaj. V Adelaide došla do čtvrtfinále.

Riskeová-Amritrajová je aktuálně 49. tenistkou světa, i přes vyšší postavení v žebříčku však Američanka není v utkání favoritkou. Poslední měsíce se výsledkově trápí a odhady proto hovoří spíše ve prospěch Vondroušové. Podaří se Češce předpoklady naplnit? Obě hráčky se utkají poprvé.

Macháč bude čelit favoritovi

Úterní zápasový program z českého pohledu uzavře dvaadvacetiletý Macháč. Mladý tenista startoval na Australian Open už loni a předloni, v obou případech se probil do druhého kola. Tentokrát to však bude mít velmi těžké, los mu totiž přiřadil Ruuda z Norska, který je třetím hráčem světa.

Macháč, jehož místo v žebříčku je o více než sto míst níže, se v lednu úspěšně kvalifikoval na turnaj v Adelaide, poté však skončil v prvním kole. Ruud startoval v Aucklandu, také v jeho případě však cesta turnajem skončila hned prvním odehraným utkáním.

Půjde o první vzájemný zápas obou hráčů, a jak už světové postavení naznačuje, velkým favoritem bude Nor.