Konec byl smutný, líčí Nosková. A výhra nad Šwiatekovou? Až druhá nejcennější

„Psychicky i fyzicky jsem byla připravena na celý zápas,“ líčila Nosková českým reportérům v Melbourne. „Doufám, že bude Elina brzy fit, ten konec byl smutný. Ale stalo se a samozřejmě jsem teď ráda, že jsem už ve čtvrtfinále grandslamu.“

Ukrajinka si hned po druhém gamu zažádala o pomoc fyzioterapeutů, kvůli nepříjemné bolesti zad utkání následně skrečovala. Nosková je tak nejmladší čtvrtfinalistkou australského grandslamu od roku 2008, kdy se tak daleko dostala tehdy osmnáctiletá Polka Agnieszka Radwaňská.

Tušila jste hned od začátku, že Elina není v pořádku?

Její první servis nebyl moc přesvědčivý. Ani rychlý, ani neměla moc procenta úspěšnosti, takže jsem ji hned v prvním gamu brejkla. Ale do další hry jsem šla s tím, že je to normální zápas, takže mě pak trochu překvapilo, že si hned vzala fyzio.

Australian Open Příloha iDNES.cz

Co se vám honilo hlavou?

Musela jsem se nastavit, že ještě není konec, ale ten přišel hned v následujícím gamu. Po skreči jsem jí u sítě řekla, že je to škoda, ale že se to stává. Chápu, že její emoce byly v tu chvíli silné, nedokážu si představit, čím si procházela. Škoda, myslím, že by to byl dobrý zápas, ale aspoň jsem zase ušetřila síly, což se možná později vyplatí.

Třeba hned ve čtvrtfinálovém zápase proti Jastremské.

Jsem sice výše nasazená než ona, ale to automaticky neznamená, že to budu mít lehké. Jastremská tady hraje výborně, prošla úspěšně z kvalifikace a potom odehrála pár dalších super zápasů. Zatím jsme proti sobě nikdy nenastoupily, nějaké její gamy a výměny jsem viděla, ale ještě se na ni samozřejmě připravím.

Ukrajinka Elina Svitolinová se nechává ošetřovat v osmifinále Australian Open.

Jak?

Počítám, že bude hrát agresivně. Je docela pohyblivá, má atletickou postavu a dokáže běhat zprava doleva. To ale základ její hry úplně není, myslím, že do toho spíš chodí a snaží se připravit výměnu a pak míč nějak zabít. Takže jí asi nebudu chtít dát tolik času, aby se k takovým příležitostem dostávala.

K čemuž bude potřeba spousta fyzického vypětí.

Ano, ale se svou formou jsem zatím spokojená, daří se mi a hraji dobře, tak se pokusím to udržet a ještě zkusit posouvat dopředu. I fyzicky se cítím dobře. Zápas s Elinou byl krátký, hrály jsme jen dvacet minut, předtím jsem se krátce rozehrávala, takže taková hodinka se vším všudy. Což mi za den na takovém turnaji nestačí, takže jsme si šli ještě potom zahrát.

Cítíte, že se každým zápasem zlepšujete?

Ve druhém kole jsem se trápila, ale snad by se to nemělo opakovat, styl Jastremské je úplně jiný než Kesslerové. Ji jsem moc neznala, startovala na divokou kartu. Hrála určitě fajn, ale myslím, že jsem jí toho povolila až moc, do třetího setu zápas vůbec neměl zajít. Od té doby jsem se snad už zlepšila a rozehrála, proti Ize jsem předvedla skvělý výkon.

Česká tenistka Linda Nosková píše vzkaz na kameru po postupu do čtvrtfinále Australian Open.

Nebyla jste po výhře nad světovou jedničkou více nervózní?

Do zápasu s Elinou jsem šla jako do každého jiného, ale samozřejmě jsem se mentálně musela připravit ještě o trošičku víc. Utkání s Igou bylo opravdu velké, musela jsem se obrnit, že ještě ani zdaleka není konec a chci vyhrát další zápasy. Po vyřazení Igy bylo trošku těžší usnout, na hotel jsme přijeli až někdy kolem půl druhé. Ale v přípravě žádný rozdíl nebyl.

Po zápase vám gratulovala i krajanka Barbora Krejčíková.

Děkovala jsem jí. Po mém zápase s Elinou jsme se potkaly na chodbě, když se rozcvičovala před čtyřhrou a říkala mi, ať se trochu pousměju, že jsem ve čtvrtfinále. Byla jsem pořád trochu smutná, že jsem ten zápas nemohla hrát celý. Jsem moc ráda, že spolu držíme českou vlajku.

Už jste zpracovala, jestli je pro vás hodnotnější výhra nad světovou jedničkou, nebo vítězství v deblu nad sestrami Williamsovými z US Open 2022?

Singl a debl jsou dva různé sporty. Ale i tak musím přiznat, že zahrát si čtyřhru proti legendám Venus a Sereně na US Open je nezapomenutelný zážitek a zkušenost. Takže výhra nad Igou asi pořád zůstává až druhá. Jako malá jsem si Serenu oblíbila a obdivuju ji dodnes. Líbí se mi její herní styl, ale i ona jako osobnost. Na mém žebříčku je určitě top.