Sinner v semifinále zdolal Djokoviče. Šampiona nepustil ani k brejkbolu

Jako by se celou dobu čekalo na Srbovo vzepětí, která ale bylo v prvních dvou setech v nedohlednu.

Každý další pokus Djokoviče na návrat do zápasu ničil Ital svým klidem.

Ve třetím setu sice světová jednička přerušila odvrácením mečbolu rivalovu letošní tradici v Melbourne, a sice ukončovat zápasy pohodlně ve třech setech.

Sinner vs. Djokovič Reportáž z utkání.

Dvaadvacetiletý Ital se však ve čtvrté sadě nesložil a po triumfu 6:1, 6:2, 6:7 a 6:3 postupuje do finále. Sinner během své semifinálové jízdy pětkrát sebral soupeři servis, Srba naopak po celý zápas nepustil k jedinému brejkbolu.

„Na ten zápas jsem se těšil. Vždycky je skvělé hrát proti někomu, od koho se můžete učit,“ líčil po utkání Ital, jenž si poprvé v kariéře zahraje na grandslamu v posledním zápase turnaje.

V prvním setu stačilo 35 minut, Srb neměl proti Italovi šikovně měnícímu tempo šanci. Zatímco na všech servisech světové jedničky se v první sadě hrálo, Sinner se na těch svých příliš nezdržoval, což pak ostatně platilo i po většinu dalšího průběhu.

Rozjetý rodák z tyrolského Innichen se dostal k prvnímu brejku hned při úvodním podání soupeře skvělým doběhem náročného míčku ven z kurtu. Na svém dalším podání Djokovič sice stěží brejkbol odvrátil, v šestém gamu ale Ital opět uzurpoval jeho servis.

Zklamaný Novak Djokovič v semifinále Australian Open.

Úspěšnost prvního podání pod 50 procent zvedl Djokovič ve druhém setu přes 70. Příliš mu to však nepomohlo, jelikož mladý vyzývatel dominoval překvapivě jasně i ve dlouhých výměnách, proti světové jedničce kontroloval rytmus hry, stejně jako v prvním setu byl on tím iniciativním.

Sinner získal rozhodující výhodu ve třetím gamu, ve kterém donutil Djokoviče k nevynuceným chybám a potřetí mu uzmul podání. V sedmém gamu Srb po fantastické výměně odvrátil další Italovu šanci na brejk, mrštil ruce do vzduchu, snažil se vyhecovat sebe i publikum. Chvilkový závan ale Sinner utnul dvěma rychlými fiftýny, jimiž Srbovi podání přeci jenom vzal.

Od třetího setu se hra vyrovnala. Zatímco v předchozím průběhu Djokovič získal jen polovinu fiftýnů po svém prvním podání, ve třetím mu patřily tři ze čtyř. Vyrovnanou sadu právem rozsoudil tiebreak, ve kterém Sinner zahodil nevynucenou chybou mečbol, za což ho Djokovič posléze potrestal.

Ital ale neklesl na mysli.

I nadále byl on tím jediným, komu se dařilo vypracovat brejkové pozice, a to i z tak ztracených pozic jako 0:40 ve čtvrtém gamu. Sinner získal rozvážnou hrou pět míčků v řadě a prolomil soupeři znovu servis.

Za stavu 5:3 sice fanoušky znervóznil první dvojchybou v utkání, s klidem pak ale doservíroval a připravil Djokoviče o šanci na zisk 25. grandslamového titulu v kariéře. Srbského rivala porazil ve třetím z posledních čtyř zápasů. „Drží se mě sebevědomí,“ pochvaloval si po triumfu první Ital ve finále Australian Open.

Eurosport @eurosport 𝐓𝐇𝐄 𝐅𝐈𝐑𝐒𝐓 𝐏𝐋𝐀𝐘𝐄𝐑 𝐓𝐎 𝐁𝐄𝐀𝐓 𝐍𝐎𝐕𝐀𝐊 𝐃𝐉𝐎𝐊𝐎𝐕𝐈𝐂 𝐈𝐍 𝐀𝐍 𝐀𝐔𝐒𝐓𝐑𝐀𝐋𝐈𝐀𝐍 𝐎𝐏𝐄𝐍 𝐒𝐄𝐌𝐈-𝐅𝐈𝐍𝐀𝐋 🤯



Jannik Sinner makes history en route to reaching his first-ever Grand Slam final 👏



#AusOpen https://t.co/88MnpBVAmu oblíbit odpovědět

Souboj dvou vyčerpaných

„Jsem teď absolutně zničený. Už na konci druhého setu jsem se cítil fyzicky vyčerpaný,“ hlásil po čtvrtfinále s Polákem Hurkaczem Medveděv, pro nějž šlo o druhou pětisetovou bitvu na letošním Australian Open, jelikož už ve druhém kole zachraňoval svoje pokračování proti Finovi Ruusuvuorimu.

ONLINE: Daniil Medveděv vs. Alexander Zverev Utkání budeme od 9:30 SEČ podrobně sledovat.

V tomto ohledu si ale nemají semifináloví soupeři co závidět.

Zverevovi sice stačily na Španěla Alcaraze čtyři sady, v předchozím průběhu turnaje však sehrál plnou porci setů proti Britovi Norriemu i Slovákovi Kleinovi.

„Je samozřejmě nesmírně obtížné s ním hrát, o tom není pochyb, je to právě teď jeden z nejlepších hráčů na světě,“ vyjádřil se ke svému protivníkovi Němec, jenž s Medveděvem prohrál šest z posledních sedmi duelů.

Celkově se utkali osmnáctkrát, přičemž Rus odcházel jako vítěz v jedenácti případech. Na grandslamu však jde o jejich vůbec první setkání.

Německý tenista Alexander Zverev odehrává bekhend ve čtvrtfinále Australian Open.

Zverev čeká na účast ve finále grandslamu od roku 2020, kdy padl v zápase o titul na US Open s Rakušanem Thiemem. Medveděv prošel do finálové fáze největších turnajů už pětkrát, z toho dvakrát na Australian Open. Slavil však jen jednou, a to v roce 2021 po vítězství nad Djokovičem na US Open.

Kumstát zabojuje o titul

Soupeřem Kumstáta v sobotním finále bude čtvrtý nasazený Rei Sakamoto z Japonska. Čech prošel do finále hned při první účasti na juniorském grandslamu. Na Australian Open se může stát teprve druhým českým šampionem – jako jediný dosud dokázal juniorku v Melbourne ovládnout v roce 2011 Jiří Veselý.

Zastoupení bude mít český tenis také ve finále juniorských čtyřher. O titul si ještě dnes zahraje Petr Brunclík s Britem Viktorem Frydrychem a také Julie Paštiková s Němkou Juliou Stusekovou z Německa.

Brunclík s Frydrychem v semifinále porazili 6:7, 6:3, 10:5 Kaylana Biguna s Jaggerem Leachem a ve finále je čekají další Američané Maxwell Exsted, Cooper Woestendick. Paštiková se Stusekovou zdolaly 6:3, 1:6 a 10:8 britskou dvojici Hannah Klugmanová, Minge Xuová.