Krejčíková postupuje na Australian Open dál, Kvitová i Nadal brzy končí

Melbourne zažívá aprílové počasí. V úterý nejprve přerušila program na venkovních kurtech kombinace vysoké vlhkosti a vedra, večer potom pro změnu úřadoval déšť.

A ten trápí dějiště úvodního grandslamu sezony i ve středu, z Čechů tak tažení ve druhém kole zahájila pod střechou Kvitová, která v oblíbené John Cain Areně nestačila na Ukrajinku Kalininovou.

Že Češku čeká náročný duel, bylo jasné hned od úvodu.

Kvitová v prvním gamu odvracela esem brejkbol, s Kalininovou se dostávala do dlouhých výměn, ve kterých měla šance zejména během vzájemného ostřelování od základní čáry při skóre 3:2.

Ani po desetiminutovém boji ale Češka nevyužila dva brejkboly, načež sama za stavu 4:4 přišla o podání. Z nepříjemné situace se ještě vzápětí dostala vlastním brejkem, ale pak podruhé v řadě neuhájila servis.

Skvěle hrající soupeřka ji trápila řadou kraťasů, jedenáctá hra prvního setu se natáhla na 15 minut, diváci viděli sedm shod a pět brejkbolů Ukrajinky. Poslední Kalininová využila, vedla 6:5 a při svém podání pak uzavřela 75 minut dlouhý set esem na 7:5.

Kvitová si během pauzy odskočila do útrob arény a poté pokračovala až do stavu 4:4 ve vyrovnaném boji. V následujícím gamu však neuhrála na servisu ani bod, soustředěná Kalininová byla přesná. Kvitová tak stejně jako před dvěma lety končí australské tažení už ve druhém kole.

„Těžko jsem hledala něco, co by na ni platilo. Zkoušela jsem čopované údery i kraťasy, ale ona hrála velmi dobře a zasloužila si vyhrát. Pomohlo by mi, kdybych lépe servírovala,“ zhodnotila Češka.

Krejčíková nezaváhala

V chladném Melbourne nezačala Krejčíková nejlépe, hned v úvodní hře zápasu ztratila servis a pustila soupeřku do vedení 2:0.

Následně už ale pestřejší hrou započala velký obrat, který na chvilku za stavu 3:2 přerušil znovu lehký déšť.

Krejčíkovou to zbrzdilo jen krátce, po dokonání obratu z 0:2 na 5:2 sice při svém podání ještě první set neukončila, při podání Francouzky už ale kontrolovanou sérii několika forhendů dotáhla až k proměněnému setbolu.

Vývoj druhé sady výrazně ovlivnila třetí hra. Za vyrovnaného stavu 1:1 se obě hráčky přetahovaly v dlouhých výměnách, Krejčíková díky úspěšné smeči udržela podání a následně Burelovou brejkla na 3:1.

Závěr pak už jednoznačně patřil české favoritce, která tak po výhře 6:4, 6:1 postoupila do třetího kola, kde se utká s dnešní přemožitelkou Kvitové, Ukrajinkou Kalininovou.

Vondroušová nastoupí k dohrávce

Vondroušová svůj duel prvního kola proti Američance Alison Riskeové-Amritrajové rozehrála už v úterý pozdě večer australského času, tenistky ale stihly jen půl hodiny, než je z kurtu vyhnal déšť.

Utkání tak bude pokračovat ve středu za stavu 1:4 a 30:15 z pohledu Vondroušové, která podává. Proti Američance platí za favoritku, nicméně začátek duelu nezachytila.

Lehečka bude favoritem

Lehečka v prvním kole slavil premiérovou výhru v grandslamové hlavní soutěži, ve třech setech porazil 21. nasazeného Chorvata Bornu Čoriče. „Moc to pro mě znamená,“ ujistil. O další úspěch zabojuje s Američanem Christopherem Eubanksem, který je v žebříčku na 116. pozici.

Jedenadvacetiletý český tenista tak půjde do zápasu jako favorit, bude chtít přidat už šestou letošní výhru, neuspěl zatím jen dvakrát.

S Eubanksem, který v prvním kole přemohl šampiona přípravného turnaje v Adelaide Korejce Kwon Sun-una, se potká poprvé.

Svrčina vyzve nasazeného Japonce

Teprve dvacetiletý Svrčina zažívá v Melbourne průlomový turnaj. Poprvé uspěl v grandslamové kvalifikaci a nezastavil se ani v prvním kole, v němž zaskočil Jaumeho Munara ze Španělska (64.). Ve druhém kole se pokusí o ještě větší překvapení proti Japonci Jošihito Nišiokovi (33.)

„Z nasazených je to asi jeden z lehčích losů, ale nyní má výborné výsledky,“ upozorňuje český talent. „Určitě bude výborně fyzicky připravený a budou dlouhé výměny. Na zápas se moc těším a zkusím se na něj co nejlépe připravit po fyzické, mentální i taktické stránce.“

Nišioka v prvním kole jasně předčil Švéda Mikaela Ymera.

Muchová proti loňské finalistce

Po hladké výhře nad ukrajinskou kvalifikantkou Lesjou Curenkovou narazí Muchová na mnohem těžší soupeřku. Ve druhém kole vyzve 13. nasazenou Američanku Danielle Collinsovou.

Česká semifinalistka turnaje z roku 2021 vynechala kvůli zdravotním potížím velkou část loňské sezony a v žebříčku klesla mimo elitní stovku. Aby se nyní dostala rovnou do hlavní soutěže, využila chráněný žebříček.

Proti Collinsové, která na Australian Open hrála loni dokonce finále a v pondělí ve třech setech zdolala Rusku Annu Kalinskou, se Češka pokusí ukázat, že touží po návratu mezi nejlepší.

Nadal vypadl, Šwiateková suverénní

V Melbourne překvapivě dohrál Rafael Nadal, který nestačil na Američana Mackenzieho McDonalda ve třech setech 4:6, 4:6 a 5:7. Španěla v průběhu zápasu trápilo zranění kyčle, několikrát se nechal ošetřovat. Konec zápasu téměř odstál a na Australian Open končí už ve druhém kole a neobhájí loňský titul.

McDonald vyzve v dalším kole českého kvalifikanta Svrčinu, nebo Japonce Nišioku.

Nadal se stal prvním hráčem od roku 2001, který vypadl na Australian Open v pozici turnajové jedničky ve druhém kole. Naposledy se to přihodilo Brazilci Gustavu Kuertenovi. Hůře Nadal skončil v Melbourne jen v roce 2016, kdy prohrál v prvním kole s krajanem Fernandem Verdascem.

Španělská hvězda Rafael Nadal se loučí s Australian Open.

Španělův rekord v počtu grandslamových titulů může vyrovnat Srb Novak Djokovič. Devítinásobný vítěz Australian Open loni v Melbourne nestartoval kvůli odmítání očkování proti koronaviru.

Do třetího kola hladce postoupila Iga Šwiateková z Polska. Jednadvacetiletá rodačka z Varšavy porazila Camilu Osoriovou z Kolumbie 6:2, 6:3 a na turnaji zatím neztratila ani set. V další fázi vyzve Španělku Cristinu Bucsaovou, nebo Kanaďanku Biancu Andreescuovou.

Šwiateková zvládla duel za hodinu a pětadvacet minut. Přestože třikrát přišla o servis, soupeřku šestkrát brejkla. Na turnaji obhajuje loňské semifinále.

Po obratu uspěla také turnajová šestka Maria Sakkariová. Sedmadvacetiletá Řekyně otočila duel proti ruské kvalifikantce Dianě Šnajderové a zvítězila 3:6, 7:5, 6:3. Nasazená trojka Američanka Jessica Pegulaová přehrála přemožitelku Brendy Fruhvirtové Aljaksandru Sasnovičovou z Běloruska 6:2, 7:6.

Mezi muži jde dál patnáctý nasazený Ital Jannik Sinner. Loňský čtvrtfinalista porazil Tomáse Martína Etcheverryho 6:3, 6:2, 6:2 a také on zatím kráčí turnajem bez ztráty setu.

O účast ve třetím kole zabojují i Rus Daniil Medveděv či Řek Stefanos Tsitsipas. Šlágr mladých nadějí obstarají Američanka Cori Gauffová a Britka Emma Raducanuová.