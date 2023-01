ONLINE: Djokovič bojuje o finále, Tsitsipas postoupil. K+S si zahrají o titul

Pětatřicetiletý Srb Djokovič si v Melbourne vynahrazuje začátek předchozí sezony, kdy kvůli odmítání očkování na Australian Open nehrál. V letošním čtvrtfinále přemohl hladce 6:1, 6:2 a 6:4 Rusa Andreje Rubljova.

V semifinále v Melbourne je podesáté v kariéře a ve středu se stal prvním tenistou, který má na kontě alespoň deset semifinálových účastí na všech turnajích velké čtyřky. Pokud by se probojoval do finále, může urvat 22. grandslamovou trofej, čímž by vyrovnal rekord Španěla Rafaela Nadala.

V utkání proti Paulovi bude Djokovič jasným favoritem. Američan ve čtvrtfinále narazil na krajana Bena Sheltona, kterého přehrál 7:6 (8:6), 6:3, 5:7 a 6:4. Do semifinále grandslamu se probojoval poprvé v kariéře.

„Už jsme spolu v minulosti trénovali, ale nikdy jsme proti sobě nehráli soutěžní zápas. Austrálie mu evidentně dost sedí, bude to velmi těžké utkání, nicméně já tady předvádím svůj nejlepší tenis, takže je ten správný čas ho vyzvat,“ řekl před soubojem s Djokovičem.

K+S útočí na obhajobu titulu

Krejčíkové a Siniakové chybí už jen poslední krok k obhajobě prvního ze tří loňských grandslamových titulů. V souboji o postup do finále Češky hladce vyřadily ukrajinsko-rumunský pár Kosťuková, Ruseová dvakrát 6:2.

Semifinále ženské čtyřhry začalo v Melbourne krátce po poledni v ostrém slunci, české hráčky tak ke krátkým poradám mezi gamy často využívaly stínu v zadní části dvorce Margaret Court Areny.

A vedly si úspěšně. Tři brejkboly v šesté hře prvního setu sice nejprve po dvou úderech Krejčíkové a jednom Siniakové skončily v autu, čtvrtou šanci na brejk už ale Češky proměnily. Po povedeném returnu Siniakové si vynutily chybu do sítě a vedly 4:2.

Skvělým obouručným bekhendem Krejčíkové se české obhájkyně titulu v osmém gamu dostaly k prvnímu setbolu, po jehož využití vedly 6:2.

I ve druhé sadě měly favorizované Češky od začátku navrch. Postupné vedení 3:0 a 5:1 sice při podání Siniakové ještě Kosťuková a Ruseová přibrzdily brejkem, hned v další hře se ale Češky dostaly k mečbolu.

Deblistky Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková bojují v semifinále Australian Open.

Po skvělém doběhnutí a ještě lepším křižném kraťasu Krejčíkové bylo po výsledku 6:2 a 6:2 rozhodnuto. Krejčíková se Siniakovou si tak po roce v Melbourne znovu zahrají finále.

„Jsem šťastná, že jsme to dnes zvládly. Byl to těžký zápas, soupeřky postupem do semifinále překvapily a ukázaly kvalitu. Nebylo to lehké, musely jsme předvést dobrý výkon.“ ocenila soupeřky Krejčíková.

„Hodně to pro nás znamená, je skvělé být zase ve finále. Hraju v Melbourne moc ráda, snad ukážeme to nejlepší.“ dodala Siniaková.

O obhajobu titulu si v neděli zahrají proti turnajovým desítkám Šúko Aojamové a Eně Šibaharaové z Japonska, které ve druhém semifinále překvapivě vyřadily americké reprezentantky a nasazené dvojky Jessicu Pegulaovou a Cori Gauffovou 6:2 a 7:6.

Češky tak budou jasnými favoritkami, letos v Melbourne navíc ztratily dosud jen jednu sadu, a to hned v úvodním utkání. Na turnajích velké čtyřky neprohrály už 23 zápasů v řadě, loni ovládly všechny grandslamy kromě Roland Garros, kde nestartovaly kvůli nákaze covidem Krejčíkové.

Tsitsipas je prvním finalistou

Řecký tenista se do semifinále dostal po třetí v řadě, postup do finále je pro něj ale premiérou. Šňůru neporazitelnosti zvýšil už na deset zápasů a bilanci s Chačanovem pozvedl na 6:1 ve svůj prospěch. Po téměř tří a půlhodinové bitvě Tsitsipas zvítězil v Rod Laver Areně 7:6 (7:2), 6:4 a 6:7 (6:8) a 6:3.

Favorizovaný Řek rozehrál zápas lépe a po brejku na 5:3 měl blízko k zisku první sady. Překvapivý semifinalista Chačanov mu ale vzápětí krádež servisu vrátil a o osudu úvodního setu se tak rozhodovalo až v tiebreaku.

Ve zkrácené hře ale naprosto dominoval Tsitsipas, který po rychlém vedení 6:1 využil druhý setbol a odskočil soupeři o jednu vyhranou sadu.

Ve druhém setu získal Tsitsipas rozhodující náskok už dříve. Za stavu 4:4 se při podání ruského soupeře sice dostal do hluboké defenzivy, na výměnu však nerezignoval.

Řek Stefanos Tsitsipas slaví zisk sady v semifinále Australian Open.

Od zadní čáry trpělivě vysokými oblouky několikrát vrátil nedůrazné smeče Chačanova, postupně se dokázal dostat i blíže k síti a nakonec si vítězným úderem došel i pro rozhodující brejk. Ten pak potvrdil čistou hrou na svém servisu.

Když ve třetím setu sebral Tsitsipas soupeřovo druhé podání, zdálo se, že je rozhodnuto. Při vlastním servisu za stavu 5:4, ale zaváhal a Chačanovovi nabídl brejkbol, který ruský tenista proměnil.

Sada se znovu rozhodovala až v tiebreaku, ve kterém si Řek vytvořil dokonce dva mečboly, ani jeden ale ve svůj prospěch nezískal. Ztraceným podáním naopak vybídl soupeře, který byl přesný a radoval se ze zisku setu.

Ruský tenista Karen Chačanov v semifinále Australian Open.

Ve čtvrté sadě se Tsitsipas znovu chytil a rychlou a přesnou hrou nedal soupeři šanci. Vybojoval 17 vítězných míčů a nakonec i celkovou výhru. Přemožitel Jiřího Lehečky se v nedělním finále utká s lepším z dvojice Djokovič, Paul.

Smíšená čtyřhra kořistí Brazilců

Páteční program v Melbourne přinesl také první finále. Smíšenou čtyřhru ovládli Rafael Matos a Luisa Stefaniová a stali se prvním ryze brazilským párem, který získal v mixu grandslamový titul. Ve finále porazili zkušenou indickou dvojici Rohan Bopanna, Sania Mirzaová 7:6 a 6:2. Pro šestatřicetiletou Mirzaovou šlo o poslední grandslam v kariéře.

Brazilský pár Luisa Stefaniová a Rafael Matos získal na Australian Open titul ve smíšené čtyřhře.

Finále dvou nenasazených dvojic rozehráli lépe Bopanna s Mirzaovou, kteří v osmé hře prolomili servis soupeřů a servírovali za stavu 5:3 na zisk první sady. Matos se Stefaniovou jim však brejk oplatili a později ve zkrácené hře uspěli 7:2.

Ve druhém setu už byli Brazilci při podání stoprocentní a díky dalším dvěma brejkům dotáhli duel po hodině a 29 minutách k vítězství. Matos se Stefaniovou získali první grandslamový titul v kariéře a vyhráli sedmé společné utkání za sebou. Před Australian Open také dvakrát triumfovaly na United Cupu.

Vítězka šesti grandslamových titulů ze čtyřhry (tří v mixu) Mirzaová se definitivně rozloučí s kariérou v únoru po turnaji v Dubaji.