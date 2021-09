Krejčíková si zahraje čtvrtfinále US Open. Pokud bude v pořádku, vyzve světovou dvojku Sabalenkovou

Po zápase Krejčíková v krátkosti poděkovala fanouškům a rychle usedla na lavičku. S hlavou v dlaních dlouze oddychovala, kurt po chvíli opustila v doprovodu lékařů. Tento postup byl opravdu těžce vydřený.

Zdravotní potíže začaly devátou hráčku světa sužovat zřejmě během druhého setu. Češka v něm přišla o vedení 4:0. Místo poklidného závěru utkání ztratila pět her v řadě a jen s vypětím všech sil odvrátila tři setboly Muguruzaové, která se dostala do ráže.

V těch chvílích už se Krejčíková držela za břicho. Cítila se zle. V závěru sady si proto vyžádala zdravotní asistenci a čas na ošetření.

Krátká pomoc lékaře Krejčíkové prospěla. Po návratu na kurt dokázala srovnat skóre a vynutit si zkrácenou hru. Bylo zřetelné, že stále není ve své kůži, ale bojovala. Tiebreak nakonec získala poměrem 7:4.

A protože i v prvním setu snaživou Španělku přemohla, s úlevou, že je zápas u konce, postoupila po výsledku 6:3 a 7:6 do čtvrtfinále. Pokud bude Krejčíková v pořádku, utká se o semifinále se světovou dvojkou Arynou Sabalenkovou z Běloruska.

V úvodní sadě utkání si Krejčíková pomohla vydařeným začátkem. Hned v prvním gamu započala sérii deseti vítězných výměn za sebou a rychle odskočila do vedení 3:0.

O nabytou výhodu sice po chvíli přišla, neboť Muguruzaová se dokázala oklepat a srovnala na 3:3, víc ale Krejčíková soupeřce v prvním dějství nedovolila. Závěr setu opět patřil české tenistce, která šikovnými údery nutila Španělku k chybám a podruhé sebrala soupeřce podání.

Na povedenou pasáž zápasu Češka navázala i ze začátku druhé sady. V prvním gamu na třetí pokus využila brejkbol a od té chvíle Muguruzaovou k ničemu příliš nepouštěla. Odskočila do vedení 4:0, poté už ji ale začalo trápit zdraví...

Celkově letos Češka prožívá životní sezonu. Vedle Roland Garros vyhrála ve dvouhře další dva turnaje WTA a postup do čtvrtfinále US Open by ji měl posunout na sedmé místo světa. V New Yorku se navíc dostala mezi nejlepších osm hned při své premiérové účasti v hlavním turnaji.



Svitolinová porazila bývalou jedničku

Elina Svitolinová z Ukrajiny se stala první tenistkou, která letos prošla v New Yorku do čtvrtfinále ženské dvouhry. Pátá hráčka světového žebříčku si poradila ve dvou setech se Simonou Halepovou, porazila ji za hodinu a čtvrt dvakrát 6:3.

Někdejší světová jednička z Rumunska přitom zápas zahájila lépe a hned ve třetím gamu se díky brejku dostala do výhody. Získaný servis však nepotvrdila a o náskok hned přišla. V dalším pokračování duelu to pak byla Svitolinová, kdo lépe zvládal klíčové momenty - především závěry setů.



Ukrajinku dělí jediná výhra od vyrovnání svého grandslamového maxima. V roce 2019 hrála semifinále ve Wimbledonu a právě v New Yorku. Letos byla bronzová olympijská medailistka na turnajích velké čtyřky dosud nejdále ve čtvrtém kole na Australian Open.



Bez větších potíží postoupila mezi nejlepších osm žen Aryna Sabalenková z Běloruska. Druhá tenistka světa a po vypadnutí Australanky Bartyové aktuálně i nejvýše postavená hráčka na turnaji přehrála Belgičanku Elise Mertensovou 6:4, 6:1.

Naopak pro Angelique Kerberovou se osmifinále stalo konečnou. V utkání proti Kanaďance Leylah Fernandezové byla německá tenistka favoritkou, předpoklady však nepotvrdila a prohrála 6:4, 6:7 a 2:6.

Medveděv ve čtvrtfinále, Schwartzman vypadl

S posledním grandslamovým turnajem sezony se překvapivě rozloučil Diego Schwartzman. Čtrnáctý tenista světa nestačil na hráče ze druhé stovky žebříčku Botice van de Zandschulpa z Nizozemska a prohrál 3:6, 4:6, 7:5, 7:5 a 1:6.

Argentinec se sice po nepovedeném začátku zvedl a dokázal dorovnat z 0:2 na 2:2, rozhodující set však vůbec nezvládl. Po téměř čtyřech a půl hodinách tak odešel z kurtu v pozici poraženého.

Naopak Van de Zandschulp pokračuje ve svém tažení - dosavadním grandslamovým maximem Nizozemce bylo druhé kolo, nyní se však probil až mezi nejlepších osm a zároveň se stal třetím hráčem v historii US Open, který z kvalifikace došel tak daleko. Před ním to dokázali Francouz Nicolas Escudé v roce 1999 a Gilles Muller z Lucemburska v roce 2008.

Postup slaví také jeden z favoritů turnaje Rus Daniil Medveděv. Druhý hráč žebříčku porazil Brita Daniela Evanse 6:3, 6:4, 6:3 a nadále platí, že dosud v New Yorku neztratil ani set. Místo ve čtvrtfinále si dále zajistili mladý Španěl Carlos Alcaraz a Kanaďan Felix Auger-Aliassime.

Grandslamový turnaj US Open v New Yorku tvrdý povrch, dotace 57,5 milionu dolarů: Muži: Dvouhra - 4. kolo:

Medveděv (2-Rus.) - Evans (24-Brit.) 6:3, 6:4, 6:3

Van de Zandschulp (Niz.) - Schwartzman (11-Arg.) 6:3, 6:4, 5:7, 5:7, 6:1

Alcaraz (Šp.) - Gojowczyk (Něm.) 5:7, 6:1, 5:7, 6:2, 6:0

Auger-Aliassime (12-Kan.) - Tiafoe (USA) 4:6, 6:2, 7:6 (8:6), 6:4

Ženy:

Dvouhra - 4. kolo:

Krejčíková (8-ČR) - Muguruzaová (9-Šp.) 6:3, 7:6 (7:4)

Svitolinová (5-Ukr.) - Halepová (12-Rum.) 6:3, 6:3

Fernandezová (Kan.) - Kerberová (16-Něm.) 4:6, 7:6 (7:5), 6:2

Sabalenková (2-Běl.) - Mertensová (15-Belg.) 6:4, 6:1

čtyřhra - 2. kolo:

Hradecká, Bouzková (15-ČR) - Dijasová, Gračevová (Kaz./Rus.) 7:5, 6:2