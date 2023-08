Oštěpařka Špotáková přehodila na mítinku v Ústí nad Orlicí 60 metrů

Trojnásobná mistryně světa a dvojnásobná olympijská vítězka po skončení kariéry sporadicky startuje na vybraných domácích akcích. V červnu na Zlaté tretře a na červencovém domácím šampionátu, kde skončila druhá, těsně přehodila 57 metrů.

„Já jsem absolutně nadšená. Trošku jsem věděla, že se cítím dobře, ale že to bude těch 60, to jsem nesmírně ráda. Já jsem ten hod položila a ono to prostě žralo metry, i když tak ideální nebyl. V Táboře (na MČR) jsem tušila, že to nebyl zdaleka můj den, proto jsem chtěla ještě jeden závod, tak jsem ještě narychlo zavolala sem a nelituji toho,“ řekla na facebooku českého svazu.

Nyní se posunula na třetí místo v letošních domácích tabulkách za Nikolu Ogrodníkovou (61,75) a Irenu Gillarovou (60,83), které budou reprezentovat ještě s Nikol Tabačkovou (57,57) v příštím týdnu na mistrovství světa v Budapešti. Téměř přesně před rokem na mistrovství Evropy v Mnichově Špotákové jen o 36 cm lepší výkon stačil k zisku bronzu.

Ústeckoorlický hod by znamenal také splnění potvrzovacího svazového výkonu pro start na MS (58,00), ale absence v Budapešti Špotákovou nemrzí. „Já už se s profesionální kariérou rozloučila. Tohle je o něčem jiném, já najednou nemusím a můžu si dělat program po svém, nesvazuje mě nic. Takhle bych znova musela a musela a to už prostě nechci. Těším se na to, že budu fandit našim holkám, a přeju jim, ať se jim to zadaří a ať konečně mě zastoupí,“ řekla.

V přípravě na světový šampionát si v Ústí nad Orlicí připsal triumf koulař Tomáš Staněk, který předvedl svůj nejlepší výkon od Zlaté tretry 21,26. Další člen týmu pro MS dálkař Radek Juška naopak nenavázal na osmimetrové skoky z nedávného mistrovství České republiky a z Nového Města nad Metují a zapsal 767 cm.